Zmywarka bardzo ułatwia życie. Gdyby jeszcze posiadała funkcję - "zapakuj" i "rozładuj", byłaby najwygodniejszym urządzeniem w kuchni. Aby jednak służyła jak najdłużej, trzeba zwracać uwagę na to, jak się z nią obchodzisz. Lista tego, co można myć w zmywarce, jest naprawdę ważna - podobnie jak ta, czego absolutnie nie wolno do niej wkładać.

Reklama

Spis treści:

Oprócz oczywistej odpowiedzi - w zmywarce można myć naczynia i sztućce codziennego użytku, na liście jest też kilka mniej typowych przedmiotów.

Zabawki z tworzyw sztucznych,

akcesoria łazienkowe (np. mydelniczki),

niektóre akcesoria urodowe (np. cążki, pęseta),

nożyczki,

szczotki i grzebienie (oprócz tych wykonanych z drewna), pamiętaj jednak aby wcześniej dokładnie oczyścić je z włosów,

miski zwierzaków domowych.

fot. Adobe Stock, Alexiei Aliev

Warto zachować ostrożność w przypadku naczyń szczególnie delikatnych czyli takich, które są wykonane ze szkła ręcznie malowanego czy dekorowanego.

czy dekorowanego. Nie wolno wkładać do zmywarki naczyń wykonanych z materiałów termoplastycznych , czyli wszystkich tych z elementami drewnianymi.

, czyli wszystkich tych z elementami drewnianymi. Nie należy również myć naczyń aluminiowych (aluminiowe sztućce zmienią kolor na bury i nieestetyczny).

(aluminiowe sztućce zmienią kolor na bury i nieestetyczny). Producenci wszelkich rondli oraz patelni często zalecają mycie ręczne z uwagi na silne działanie chemikaliów na powłokę (teflonową), którą pokryte są te naczynia.

często zalecają mycie ręczne z uwagi na silne działanie chemikaliów na powłokę (teflonową), którą pokryte są te naczynia. Najbezpieczniej jest myć ręcznie naczynia wykonane z kryształu lub szkła ołowiowego . Wyjątkiem są te, które producent dopuszcza do zmywania mechanicznego.

. Wyjątkiem są te, które producent dopuszcza do zmywania mechanicznego. Nie zaleca się również zmywania zastawy srebrnej jednocześnie z zastawą ze stali oksydowanej. Umieszczając takie sztućce wspólnie może nastąpić między nimi reakcja chemiczna, która spowoduje osadzanie się ciemnego nalotu.

Pamiętajmy, że cenne przedmioty, takie jak antyki, powinny być myte ręcznie, ponieważ mogą stracić swój połysk lub mogą zostać trwale uszkodzone.

powinny być myte ręcznie, ponieważ mogą stracić swój połysk lub mogą zostać trwale uszkodzone. Nie można również zapomnieć, że detergenty powodują stopniowe ścieranie się emalii i wzorów.

Wysoka temperatura powoduje również utlenianie i odbarwianie przedmiotów srebrnych i cynowych. Cyna ma niską temperaturę topnienia i istnieje ryzyko, iż pod wpływem warunków panujących w zmywarce odkształci się. Natomiast na przedmiotach żeliwnych z czasem może pojawić się rdza.

Cyna ma niską temperaturę topnienia i istnieje ryzyko, iż pod wpływem warunków panujących w zmywarce odkształci się. Natomiast na przedmiotach żeliwnych z czasem może pojawić się rdza. Przedmioty zanieczyszczone woskiem, popiołem papierosowym lub innymi substancjami mogącymi zanieczyścić inne naczynia oraz tym samym zatkać odpływ, również nie nadają się do zmywarki.

lub innymi substancjami mogącymi zanieczyścić inne naczynia oraz tym samym zatkać odpływ, również nie nadają się do zmywarki. Przedmioty zanieczyszczone środkami chemicznymi , takimi jak chociażby rozpuszczalniki, mogą spowodować nawet wybuch! Pod żadnym pozorem nie umieszczaj ich w zmywarce.

, takimi jak chociażby rozpuszczalniki, mogą spowodować nawet wybuch! Pod żadnym pozorem nie umieszczaj ich w zmywarce. Wszystkie te przedmioty, które są klejone (obejmuje to m.in. trzonki niektórych sztućców lub drewniane deski do krojenia) mogą ulec uszkodzeniu. Szczególnie zagraża im cykl z wysoką temperaturą, dochodzącą do 75°C.

(obejmuje to m.in. trzonki niektórych sztućców lub drewniane deski do krojenia) mogą ulec uszkodzeniu. Szczególnie zagraża im cykl z wysoką temperaturą, dochodzącą do 75°C. Nie zaleca się myć w zmywarce również takich przedmiotów jak pędzle malarskie, narzędzia, itp. Grozi to szybkim uszkodzeniem urządzenia oraz zanieczyszczeniem naczyń w trakcie kolejnego mycia.

Jeśli nie jesteś pewna czy dane przedmioty lub naczynia można wkładać do zmywarki, zawsze zwracaj uwagę na oznaczenia producenta.

Na podstawie artykułu opublikowanego pierwotnie 11.01.2013 przez Ewelinę Schmidt

Reklama

Czytaj także:

Jak wyczyścić piekarnik?

Jak wyczyścić przypalony garnek?