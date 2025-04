Co można myć w zmywarce?

Sekretem do długowieczności zmywarki oraz naszych naczyń jest wiedza, które rzeczy możemy w niej zmywać, a które można myć tylko ręcznie. Zacznijmy najpierw od tego co można do niej spokojnie włożyć.

Reklama

naczynia ze zwykłego szkła (talerze, szklanki, kubki)

naczynia żaroodporne

standardowe sztućce

większość garnków

plastikowe pojemniki - możemy je umyć w zmywarce tylko wtedy gdy posiadają odpowiednie oznaczenie (bez niego ryzykujemy, że pojemniki zdeformują się pod wpływem wysokiej temperatury urządzenia).

To najbardziej oczywiste przedmioty, które możemy zmywać w zmywarce. Zobacz też listę nieoczekiwanych rzeczy, które śmiało możesz tam wyczyścić, zmieniając program zmywania.

Co jeszcze można wyczyścić w zmywarce? Zdziwisz się!

półki z lodówki

plastikowe grzebienie

plastikowe zabawki dziecka

Sposób na idealnie czyste naczynia

Pamiętaj, by przed włożeniem naczyń do zmywarki dokładnie usunąć resztki jedzenia. W przeciwnym razie, może się zatkać filtr lub przewód odpływowy. Naczynia układaj w taki sposób, by wzajemnie się nie dotykały oraz włóż je do specjalnych koszy, dostosowanych do wielkości przedmiotów. Dla idealnej czystości naczyń, warto korzystać tylko ze sprawdzonych i wielofunkcyjnych tabletek myjących. Tabletki Sunlight Expert Extra Power zawierają funkcję soli i nabłyszczacza, naturalny ekstrakt z cytryny dla świeżego zapachu, skuteczny wybielacz oraz środki czyszczące, które pozwalają na skuteczne usuniecie tłuszczu śladów po kawie i herbacie itp. Twoje naczynia będą lśnić!

Czego i dlaczego nie można zmywać w zmywarce?

Delikatne naczynia

Porcelana, ręcznie malowana ceramika, kryształowe kieliszki mogą zostać uszkodzone przez wysoką temperaturę, myjące detergenty lub resztki jedzenia.



Drewniane przedmioty

Deski, pałeczki, noże i widelce wykonane z drewna nie mogą znaleźć się w twojej zmywarce! Dlaczego? Ponieważ drewno pod wpływem wody pęcznieje i pęka, a w efekcie naczynia nie nadają się już do dalszego użytku.



Naczynia aluminiowe i teflonowe

W zmywarce aluminiowe sztućce mogą zmienić kolor na nieestetyczny i bury, a teflonowa powłoka straci swoje „nieprzywierające” właściwości.

Reklama

Materiał powstał we współpracy z marką Sunlight