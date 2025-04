Prawdopodobnie zabrzmi to bardzo stereotypowo, jednak wszystkie dobrze wiemy, że wielu mężczyzn niechętnie podejmuje się domowych obowiązków. Na szczęście stopniowo ulega to zmianie, zdarzają się też faceci którzy bez zbędnego przypominania zmywają naczynia i wstawiają pranie, niestety nadal należą oni do mniejszości. Po rozmowach z wieloma panami, specjalnie dla was przedstawiamy TOP 5 czynności, których nie lubią mężczyźni!

5. Zmywanie naczyń

My przy okazji zmywania najbardziej przejmujemy się odpryśniętym lakierem do paznokci i zniszczonymi dłoniami - wprawdzie mężczyźni nie mają tego argumentu, ale i tak nienawidzą zmywać naczyń. Niestety, czasem nawet załadowanie brudnych talerzy do zmywarki staje się wysiłkiem ponad siły.

4. Prasowanie

Wielu facetów sądzi, że żelazko jest najbardziej niemęskim sprzętem. Dlatego niezbyt często dzierżą je w dłoni. Wielka szkoda, bo może pozbawiliby nas obowiązku walki z zagnieceniami na męskich koszulach.

3. Wycieranie kurzy

Wielu panów uważa to za całkowicie syzyfową pracę. Zasadniczo się z nimi zgadzamy, ale ponieważ ktoś musi się tym zajmować...

2. Mycie podłogi

Mop zdecydowanie nie jest najlepszym przyjacielem faceta. Znacznie uprościłoby sprawę przynajmniej niewchodzenie do domu w butach podczas deszczowych dni, ale nie jest to chyba oczywiste rozwiązanie.

1. Sprzątanie piwnicy, garażu i schowków

Panowie, którzy są szczęśliwymi posiadaczami takich "męskich" zakątków jak przydomowy warsztat lub składzik, rękami i nogami bronią się przed ich porządkowaniem. Jak jeden mąż twierdzą, że po generalnym sprzątaniu w tych pomieszczeniach nie da się nic znaleźć! A jak tu coś wyrzucić, kiedy wszystko może stać się kiedyś niezbędne?

