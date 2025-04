Istnieją takie produkty, których możliwości zdecydowanie nie doceniamy, pomimo że można je znaleźć w każdym domu i wykorzystać na szereg różnych sposobów. Należą do nich m.in. ocet, soda oczyszczona, fusy po kawie i cytryna. O szeregu jej nietypowych zastosowań już pisałyśmy:

Warto stosować cytrynę również przy okazji prania! W wielu przypadkach może zadziałać lepiej niż niejeden detergent czy profesjonalny odplamiacz. A przy tym wszystkim jest o wiele bardziej eko i kosztuje znacznie mniej!

1. Do wybielania

Sok z cytryny działa o wiele lepiej niż sklepowy wybielacz! Dodaj go do prania, a ubrania będą śnieżnobiałe.

2. Do usuwania plam z potu i antyperspirantu

Pod pachami często pojawiają się szpecące plamy. Przygotuj więc domowy odplamiacz: 1/2 szklanki wody zmieszaj z 1/2 szklanki soku wyciśniętego z cytryny. Pocieraj nim plamy!

3. Do usuwania pleśni i rdzy z ubrań

Zazwyczaj ubrania nie pleśnieją, ale zdarzają się jednostkowe sytuacje, gdy może się to przydarzyć. Ciuchy schowane na pawlaczu mogą przecież przejść wilgocią. Jest na to rada, którą możesz również zastosować do tkanin zabrudzonych rdzą. Przygotuj pastę z soli i soku wyciśniętego z cytryny. Wetrzyj ją w plamy i wyłóż ciuch na słońce. Jeśli trzeba, czynność powtarzaj.

Jak usunąć plamy z rdzy?

4. Do wzmocnienia działania proszku do prania

Nie wszystkie proszki do prania są skuteczne, możesz więc wzmocnić ich działanie. Wyciśnij sok z cytryny tak, aby zyskać pełną szklankę płynu. Wlej go do bębna pralki.