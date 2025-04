Ziemiórki, czyli charakterystyczne muszki w doniczce, bywają naprawdę frustrującym problemem. Larwy obecne są w ziemi, a dorosłe osobniki latają tuż nad nią. Przypominają muszki owocówki i często można je zobaczyć nie tylko między kwiatami, ale także w losowych częściach domu. Ziemiórki osłabiają i uszkadzają roślinę poprzez podgryzanie korzeni. W jaki sposób się ich pozbyć przy pomocy cynamonu?

Reklama

Spis treści:

Cynamon, stosowany na ziemiórki, nie zabije ich, ale skutecznie odstraszy. Nie do końca jest jasne, czy chodzi o ostry, charakterystyczny zapach cynamonu, czy jego konkretne właściwości. Niemniej jednak jest to dość skuteczny sposób, jednak najlepiej jest zastosować go we wszystkich roślinach, aby ziemiórki nie przeniosły się z jednej doniczki do innej.

Okazuje się też, że cynamon jest nie tylko stosowany przeciw ziemiórkom, ale ma także szereg korzystnych właściwości dla samej rośliny - pomaga w ukorzenianiu się młodych pędów, działa bakterio- i grzybobójczo, a także pomaga zwalczać pleśń w ziemi. Działa też odstraszająco na komary i mrówki, a stosowany w formie płynnej pomaga w zwalczaniu mączniaka i innych chorób grzybiczych.

fot. Cynamon na ziemiórki/Adobe Stock, Ольга Симонова

Najprostszym sposobem odstraszenia muszek z doniczki jest obfite posypanie ziemi w doniczce cynamonem. Możesz też delikatnie wymieszać go plastikową łyżeczką z wierzchnią warstwą podłoża. Posyp też cynamonem mocno ziemię wokół łodyg - to tam ziemiórki lubią żerować.

Tak zastosowany cynamon zadziała na larwy oraz osobniki, przebywające w ziemi. Aby dodatkowo pozbyć się dorosłych muszek, możesz włożyć do doniczki lepy na szkodniki w żółtym kolorze - przyciąga on ziemiórki.

Możesz także przygotować cynamonowy oprysk, który najlepiej jest stosować nie częściej, niż raz w tygodniu. Wymieszaj dwie łyżki cynamonu z 500 ml gorącej wody, a następnie szczelnie przykryj naczynie i odstaw na około pół godziny. Olejki eteryczne, zawarte w cynamonie, nie mogą nadmiernie odparować.

Po tym czasie woda będzie odpowiednio "nasączona" ekstraktami. Przecedź mieszankę przez ściereczkę, a następnie przelej do butelki z atomizerem i opryskaj wszystkie rośliny, które chcesz ochronić przed ziemiórkami. Pamiętaj, że rośliny muszą być tylko zroszone wodą, nie ociekać nią. Część płynu możesz także wlać do ziemi.

fot. Cynamon na ziemiórki/Adobe Stock, MarcOliver_Artworks

Dobrym pomysłem jest też przygotowanie oprysku z gotowego olejku cynamonowego. Znajdziesz go w sklepach ezoterycznych, aptekach oraz w miejscach z dodatkami zapachowymi do domu. Jest to nieco szybszy sposób niż przygotowywanie oprysku z sypkiego cynamonu.

Około 30 kropel olejku dokładnie rozpuść w szklance ciepłej wody i przelej do butelki z atomizerem. Dokładnie wstrząśnij, a następnie spryskaj rośliny, szczególnie łodygi i wierzchnią warstwę ziemi. Co jakiś czas wstrząsaj butelką, aby olejek był stale wymieszany z wodą.

Reklama

Czytaj także:

Najczęstsze choroby roślin i ich objawy

Monstera: piękna, ale trująca

Najpowszechniejsze szkodniki w roślinach doniczkowych