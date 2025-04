Cyklinowanie parkietu warto przeprowadzać mniej więcej co 10 lat. Czasem można robić to rzadziej, wszystko zależy od stopnia eksploatacji podłogi i zużycia położonego na niej lakieru. Cyklinowanie pozwala nie tylko odświeżyć, ale i zmienić wygląd parkietu, np. poprzez zastosowanie lakieru o innej barwie, niż poprzednio. Możesz wykonać ten zabieg nawet na bardzo zniszczonej podłodze. Jak zabrać się za cyklinowanie parkietu w domu, bez zamawiania specjalnej ekipy?

Cyklinowanie parkietu nie jest trudnym zabiegiem, ale wymaga uważności i ostrożności. Dotyczy to w szczególności ścierania starego lakieru i usuwania ewentualnych zniszczeń w samej podłodze. Aby skutecznie zrobić to w domu, możesz wynająć specjalną cykliniarkę z odpowiednimi nakładami ściernymi.

Jeśli nie chcesz lub nie możesz skorzystać z takiego sprzętu, doskonale sprawdzi się także zwykła szlifierka, używana np. do wygładzania drewnianych mebli. Praca z nią będzie dłuższa, niż cykliniarką, która jest znacznie większa, ale efekt będzie ten sam.

Do szlifierki musisz kupić odpowiednie nakładki o różnej gradacji (od ok. 40 do 120), a także tarczę polerującą, którą wykończysz szlifowanie i przygotujesz parkiet na malowanie.

fot. Cyklinowanie podłogi w domu/Adobe Stock, CandyBox Images

Cyklinowanie parkietu zacznij od dokładnego odkurzenia i umycia podłogi. Dopiero kiedy wyschnie, możesz zacząć szlifowanie. Kawałek po kawałku ścieraj pozostałości lakieru, plamy i ewentualne uszkodzenia parkietu. Zacznij od najniższej gradacji (np. 40), aby zebrać największe fragmenty lakieru, a następnie stopniowo zmieniaj nakładki na wyższe, aż dojdziesz do gradacji ok. 120.

Jedną nakładką od razu szlifuj cały parkiet. Może zdarzyć się tak, że wykorzystasz kilka nakładek tej samej gradacji - wszystko zależy od wielkości parkietu. Na bieżącą usuwaj także powstały pył - najlepiej sprawdzi się do tego mocny odkurzacz przemysłowy.

Na koniec odkurz podłogę, na szlifierkę załóż nakładkę polerującą i jeszcze raz dokładnie przejedź po całej powierzchni. Ponownie odkurz podłogę. Jeśli widzisz wyraźne ubytki, wykorzystaj płynną masę szpachlową lub specjalny wypełniacz do szczelin. Dzięki niej zrekonstruujesz większe uszkodzenia i wypełnisz drobne ubytki, w których może gromadzić się wilgoć. To dość pracochłonna czynność, ale nie pomijaj tego etapu, aby przez lata cieszyć się pięknym parkietem.

Po szpachlowaniu pozostaw podłogę do wyschnięcia na minimum 24 godziny. Na koniec jeszcze raz wyrównaj powierzchnię polerką i odkurz parkiet. Teraz jest gotowy do malowania. Wykorzystaj do tego lakier do drewna lub farbę. Jeśli lubisz nowoczesne, nietypowe rozwiązania, możesz pokryć podłogę żywicą epoksydową. Pamiętaj też, aby dobrze obliczyć metraż w mieszkaniu, aby kupić odpowiednią ilość produktu.

Najczęściej kładzie się 3 warstwy produktu, aby w pełni zabezpieczyć parkiet i pokryć go wybranym kolorem. Do malowania wykorzystaj pędzle oraz wałki.

Ile schnie parkiet po cyklinowaniu?

Czas wysychania zależy od użytego produktu. Jeśli używasz lakieru - musisz poczekać minimum 3 dni, aby móc ostrożnie zacząć użytkować podłogę. Nie oznacza to jednak jeszcze normalnego użytkowania. Każda warstwa lakieru powinna schnąć ok. 12 godzin.

W przypadku żywicy epoksydowej, zastyga ona w 48 godzin, jeśli w pomieszczeniu nie jest zbyt wilgotno ani za zimno. Na wszelki wypadek warto dać jej minimum 3 dni, aby móc bezpiecznie zacząć użytkować podłogę.

fot. Cyklinowanie parkietu w domu/Adobe Stock, wachiwit

Zdecydowanie tak - cyklinowanie starego parkietu, nawet najbardziej zniszczonego, może dać mu nowe życie i sprawić, że będzie wyglądał jak nowy. Jednocześnie warto w odpowiednim momencie zabrać się za renowację parkietu, aby nie dokładać sobie niepotrzebnie roboty.

Średnio cyklinowanie wykonuje się co ok. 10 lat, ale czas ten może być krótszy lub dłuższy - wszystko zależy od stopnia eksploatacji podłogi.

Cyklinowanie parkietu w domu może być zabiegiem budżetowym lub droższym, niż zamówienie profesjonalnej usługi. Wszystko zależy od materiałów, których użyjesz. Jeśli masz już w domu szlifierkę kątową, odpada spory koszt. Ceny szlifierek wahają się od 250 nawet do 1000 złotych. Nakładki ścierne to koszt ok. 10-20 złotych za każdą z gradacji oraz za dysk polerujący.

Małe opakowanie lakieru do parkietu będzie kosztować ok. 100 złotych, większe - nawet 300. Jeśli zdecydujesz się wynająć cykliniarkę, będzie to koszt ok. 130 złotych za dobę. Cyklinowanie parkietu jako usługa wykonana przez zamówioną ekipę to zaś ok. 30-50 zł za metr kwadratowy. Cena zależy od stanu parkietu i ilości pracy, którą trzeba wykonać.

