Warto mieć w swoim domu butelkę z Coca-Colą. Nie tylko w celu ugaszenia pragnienia, ale również jako alternatywę użycia jej w różnych awaryjnych sytuacjach. Okazuje się bowiem, że ten napój swobodnie może stać na półce z różnymi detergentami i środkami chemicznymi, bo w wielu sytuacjach posiada podobne zastosowanie. Jakie? Poznaj pięć nietypowych zastosowań Coca-Coli!

1. Odtykanie rur

To nie jest mit, że do zapchanej rury warto wlać butelkę Coca-Coli. Napój posiada właściwości, które skutecznie potrafią odetkać zapchaną rurę, oczywiście nie każdą, ale zawsze warto spróbwać!

2. Odrdzewianie

Możliwe jest dzięki temu, że głównymi składniki słodkiego napoju są kwas fosforowy, cukier oraz dwutlenek węgla. Praktycznie każdą metalową rzecz, na której pojawiła się rdza możesz włożyć na kilka godzin do naczynia w którym będzie Coca-Cola.

3. Usuwanie gumy do żucia

Szczególnie rodzice małych dzieci często borykają się z problemem przylepionych do ubrań czy mebli gum do żucia. Nie jest łatwo się ich pozbyć, ale tutaj z pomocą również przyjdzie Coca-Cola. Wystarczy zamoczyć dane miejsce w napoju, guma powinna odejść bez problemu.

4. Czyści przypalone garnki

Jeśli przypalił się garnek czy patelnia, nie musisz niszczyć dłoni szorując je metalowym zmywakiem ściernym. Lepiej wlej trochę Coca-Coli, a potem zająć się czymś innym, bo napój skutecznie będzie w tym czasie czyścił przypalone elementy. Po godzinie przetrzyj lekko zmywakiem, przypalenie powinno się "wyżreć".

5. Czyszczenie srebra

Coca-Cola to wyjątkowo skuteczny środek do czyszczenia srebra. Możesz użyć napoju zarówno do odświeżenia srebrnej biżuterii, jak i srebrnych elementów kuchennych takich jak zestawy sztućców, serwetniki, kielichy i wiele innych.