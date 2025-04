23 grudnia to zawsze moment najbardziej intensywnych przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. Nie odkładaj wszystkiego na ostatnią chwilę, tuż przed kolacją wigilijną. Zobacz, co warto zrobić już dzień przed Wigilią!

Uwaga - w naszym harmonogramie zakładamy, że już dawno kupiłaś prezenty, zrobiłaś generalne porządki przygotowałaś dekoracje i umyłaś okna.

Co zrobić dzień przed świętami?

Zapakuj prezenty. Nie warto odkładać tego na wigilijny wieczór - każdy już wtedy wypatruje świętego Mikołaja, więc najlepiej aby upominki były opakowane. Umyj łazienkę i WC. Potem już nie powinna się zabrudzić, na święta pozostanie czysta. Nie ma sensu odkładać tego na 24 grudnia. Dzień przed Wigilią spokojnie możesz przyrządzić kutię lub kluski z makiem. Będą wtedy smakować najlepiej! Przez noc idealnie "przejdą" smakiem.

Dzień przed Wigilią spokojnie możesz też przyrządzić rybę w galarecie. Do świąt na pewno nic jej się nie stanie. Unikniesz też stresu pod tytułem: "Ojej, galareta jeszcze się nie zsiadła!". W tym dniu przyrządź też kompot z suszu, rybę po grecku i wigilijną kapustę.

Jeśli zamroziłaś na święta jakieś potrawy, np. pierogi świąteczne, wieczorem wyjmij je z zamrażarki i pozostaw na całą noc w lodówce, aby się rozmroziły. 23 grudnia można przyrządzić też śledzie - to właśnie na drugi dzień zachwycą pełnią smaku i aromatu.

