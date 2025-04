Każdy kierowca (a właściwie to nawet pasażer...) dobrze zna ten problem. Jesienią i zimą, gdy powietrze na zewnątrz auta jest o wiele chłodniejsze niż w środku, szyba co chwilę jest zaparowana. Bez przerwy trzeba ją przecierać lub zmieniać ustawienia nawiewu. Czy to nie denerwujące? Kierujesz ogrzewanie na stopy, które strasznie ci zmarzły, a już po chwili musisz jednak przełączać ciepły strumień powietrza tak, aby padał na przednią szybę... A co z bocznymi?

Jak sobie poradzić z zaparowanymi szybami?

Dzięki prostemu trikowi, który robi zawrotną karierę w USA, problem wiecznie zaparowanych okien w aucie przestanie cię dotyczyć.

To nie tylko wygodne, ale również po prostu bezpieczniejsze - gdy szyba jest zamglona, kierowca ma mocno ograniczone pole widzenia. Nie trzeba chyba mówić, do jakich konsekwencji może to prowadzić... Ciągłe przestawianie nawiewu również nie służy przecież koncentracji podczas jazdy.

Dzięki trikowi ze skarpetką życie stanie się prostsze - wsiadasz do samochodu i po prostu jedziesz, nie czekając aż szyby przestaną być zaparowane.

Jak to zrobić? Potrzebujesz tylko:

2 skarpetek,

szklanka żwirku dla kota (najlepiej silikonowego),

rolki po papierze toaletowym.

Naciągnij skarpetkę na rolkę po papierze toaletowym. Nasyp żwirek dla kota, tak aby sięgał mniej więcej do wysokości pięty. Zwiąż skarpetkę. Teraz umieść ją w drugiej skarpetce i znowu zwiąż. Przygotowany przedmiot umieść w aucie. Jeśli chcesz, możesz trzymać go na desce rozdzielczej, ale nie musisz - ukryty pod siedzeniem też zadziała.

Sekret jest prosty - silikonowy żwirek dla kotów świetnie absorbuje zapachy, a przy tym pochłania wilgoć. To właśnie ta druga cecha sprawia, że szyby w samochodzie nie parują, a ty możesz od razu ruszać w drogę!