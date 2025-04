Czasem zdarza się, że pomimo właściwego doboru rozmiaru obuwia, okazuje się ono niewygodne. Niekiedy nie jest to nawet kwestia butów, ale po prostu stóp ;-) Są osoby, które mają tendencje do wiecznych otarć, bąbli, pęcherzy i innych tego typu "przyjemności". Jak zapobiec otarciom? Co robić, żeby buty nie obcierały? Mamy na to sprawdzone sposoby!

Newralgiczne miejsce w bucie posmaruj obficie dowolnym kremem. Dzięki temu tworzywo zmięknie!

Dzięki temu tworzywo zmięknie! Spróbuj rozchodzić obuwie, aby naturalnie dopasowało się do twojej stopy. Grube skarpety, np. frotte, namocz w wodzie. Załóż je, a potem nałóż buty. Pochodź w nich po mieszkaniu!

