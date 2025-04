Dawniej, w czasach kryzysu, gdy w rajstopach puściło oczko, nie były wyrzucane! Kobiety zazwyczaj próbowały je zacerować. Teraz na ogół kupujemy od razu nowe i bez żalu żegnamy się ze starymi. Zniszczone egzemplarze możemy jednak wykorzystać! Do czego? Zobacz pomysły na to, co zrobić ze starymi rajstopami!

5 nietypowych zastosowań starych rajstop

Do polerowania luster i szyb. Nie zostawiają żadnych kłaczków ani smug! Jako sznurki do podwiązywania pomidorów i krzewów w ogrodzie - są elastyczne, a jednocześnie nie powinny pęknąć jak tradycyjny sznurek. Do przecedzenia farby. Jeśli wykorzystujesz zeszłoroczną emulsję, mogą być w niej grudki. Dzięki przecedzeniu farby przez rajstopy, konsystencja z powrotem będzie idealna! Do ochrony roślin. Potnij stare rajstopy na małe kawałki i uszyj z nich niewielkie woreczki. Włóż cebulki kwiatów i posadź w ziemi. Dzięki temu roślinki będą zabezpieczone przed szkodnikami! Do odnalezienia zagubionych drobiazgów. Załóż rajstopy na rurę odkurzacza i mocno zawiąż, by nie spadły. Odkurzając podłogę, bez trudu znajdziesz zagubiony kolczyk, pieniążek lub śrubkę!

Na podstawie artykułu Barbary Lasoty z "Pani domu"

