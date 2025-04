Wprawdzie stare gazety doskonale nadają się do recyklingu, jednak wcale nie warto od razu ich wyrzucać. Te papierowe płachty pokryte rzędami literek doskonale nadają się do wielu domowych czynności. Sprawdź, co zrobić ze starymi gazetami!

1. Zapakuj w nie prezenty

Może to brzmi niewiarygodnie, ale stare gazety mogą być świetnym... papierem do pakowania prezentów. Nie chodzi oczywiście o to, aby podarunek byle jak owinąć w papier - zadrukowane strony są idealną bazą dla wielu kreatywnych opakowań. A jeśli ozdobisz upominek fantazyjną kokardą, efekt będzie naprawdę oszałamiający.

2. Umyj okna starymi gazetami

Gazety nasączone płynem do mycia szyb mogą bardzo skutecznie pomóc w myciu okien. To pomysł na nietypową myjkę! Nic tak nie wyczyści szklanych powierzchni, jak papier.

3. Wypchaj nimi buty

Stare gazety są idealne do zastąpienia prawideł do butów. Gdy po zimie chowasz botki i kozaki, istnieje duże ryzyko, że przez kilka miesięcy stracą swój pierwotny kształt. Upchnięcie w nich gazet skutecznie uchroni obuwie przed zniszczeniem i wgnieceniami. Może też pomóc w pozbyciu się nieprzyjemnego zapachu butów.

4. Owiń gazetami ozdoby choinkowe

Ozdoby na choinkę są nam potrzebne tylko przez krótki czas - poza sezonem bożonarodzeniowym przechowujemy je zazwyczaj w pudłach, szafach, na strychach lub pawlaczach. Aby delikatne dekoracje nie uległy uszkodzeniu, po zdjęciu z drzewka warto owinąć je stronami starych gazet.

5. Zakryj gazetami podłogę przy remoncie

Jeśli planujesz malowanie ścian, nie musisz koniecznie kupować specjalnej folii do zabezpieczenia podłogi. Wystarczy że pokryjesz jej powierzchnię starymi gazetami - może być jednak niezbędne przymocowanie ich szeroką taśmą klejącą.

6. Użyj ich na tzw. rozpałkę

Wielu mieszkańców domów jednorodzinnych wie, jak kłopotliwa może być kwestia ogrzewania zimą - a co za tym idzie, konieczność palenia w piecu. Warto przechowywać stare gazety, aby potem móc ich użyć na tzw. rozpałkę.

7. Wywab brzydki zapach dzięki gazetom

Jeśli masz w domu pojemnik, który nieprzyjemnie pachnie, zadrukowane stronice mogą ci pomóc! Upchnij w opakowaniu sporą ilość zgniecionych gazet, a potem dokładnie je zamknij. Nie otwieraj przez 5 dni, a zapach zniknie - nawet jeśli nie całkowicie, to na pewno w dużym stopniu. Ten sam trik może się sprawdzić przy usuwaniu brzydkiego zapachu z butów!

