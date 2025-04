Jeśli zawsze wyrzucasz tekturowe rurki po papierze toaletowym lub papierowych ręcznikach, warto zmienić nawyki, bo mogą one mieć naprawdę wiele nietypowych zastosowań! Zrobisz z nich piękne prace plastyczne oraz szybkie domowe DIY. Oto kilka ciekawych propozycji!

Jeśli masz dzieci lub pracujesz w przedszkolu, rolki po papierze mogą być cennym źródłem dobrej, kreatywnej zabawy. Możesz wykorzystać je na wiele sposobów - dowolnie docinać, formować i malować lub ozdabiać wybraną techniką. W ten sposób mogą powstać naprawdę ciekawe prace plastyczne, które sprawdzą się także jak dekoracja domu.

Zwierzęta z rolek po papierze toaletowym

Najpopularniejszym wykorzystaniem rurek po papierze i najchętniej wybieranym przez maluchy motywem są zwierzątka. Przy pomocy rolek możesz stworzyć piękne domowe zoo, a także dekoracje wielkanocne (zajączki, kurczaczki) czy halloweenowe (nietoperze).

To także świetny sposób na naukę z maluchami. Dzięki takiej zabawie nauczą się one prawidłowo rozpoznawać najpopularniejsze zwierzęta.

fot. Cuda z rolek po papierze toaletowym/Adobe Stock, Andrii Zastrozhnov

Stwory z rolek po papierze toaletowym



Oprócz zwierząt z rolek można także stworzyć ciekawe stworki i odwzorować postaci z bajek. Wykorzystaj do tego nie tylko rolki i farby, ale także kawałki filcu, kolorowe druciki, piórka oraz wiele innych elementów, które dodadzą całości uroku. Stworki doskonale będą prezentować się jako dekoracja, a także będą świetną zabawką.

Podczas przygotowywania stworków zadbaj o to, aby były one różnego "wzrostu" - dzięki temu ewentualna zabawa będzie jeszcze ciekawsza.

fot. Co zrobić z rolek po papierze toaletowym/Adobe Stock, AnnRomb

Samolot z rolek po papierze toaletowym

Każdy fan majsterkowania, składania modeli, a także lotnictwa, na pewno chętnie przygotuje genialny samolot, który będzie później minimalistyczną ozdobą do domu. W rolce po papierze zrób po dwa równoległe nacięcia z każdej strony, a następnie przełóż przez nie dwa patyczki (mogą być takie do lodów). Następnie przygotuj pozostałe elementy, takie jak przednie śmigła czy ogon, a na koniec całość udekoruj wedle uznania lub pozostaw w wersji "saute".

Gotowy samolot możesz zawiesić na cienkiej żyłce, nitce lub sznurku i wykorzystać jako piękną, minimalistyczną dekorację w pokoju dziecka. Będzie to też świetna zabawka.

fot. Cuda z rolek po papierze toaletowym/Adobe Stock, Nina Hlupich

Cuda z rolek po papierze toaletowym: kalendarz adwentowy

Z rolek po papierze możesz też w okresie świątecznym stworzyć piękny kalendarz adwentowy DIY. Każda rolka niech będzie osobnym okienkiem, które przykryjesz kawałkiem filcu lub zatkasz kolorową watą. Tak przygotowaną dekorację uzupełnij drobnymi upominkami, a potem patrz, jak maluch z radością odkrywa kolejne z nich.

Aby przygotować taki kalendarz, zacznij kolekcjonować rolki już jesienią - w końcu ma ich być aż 24!

fot. Cuda z rolek po papierze: kalendarz adwentowy/Adobe Stock, Elena

Co zrobić z rolek po papierze toaletowym: kwiaty

Nie tylko zwierzątka, ale także motywy kwiatowe są popularną opcją, jeśli chodzi o cuda z rolek po papierze toaletowym. Możesz przygotować je wersji trójwymiarowej lub bardziej płaskiej. Świetnie będą wyglądać zarówno pomalowane farbkami czy kredkami, jak i ozdobione każdą inną techniką. Świetnie sprawdzi się bibuła, wyklejanki, a także przeróżne piórka, brokaty i cyrkonie.

W ten sposób powstanie idealna wiosenna dekoracja do przedszkola czy szkoły, a także dekoracja domu.

fot. Co zrobić z rolek po papierze/Adobe Stock, Elena

Z rolek po papierze możesz stworzyć także genialne zabawki dla zwierząt. Świetnie sprawdzą się jako mata węchowa dla twojego pupila. Wystarczy, że do środka włożysz ściereczki, a następnie ukryjesz w nich smakołyki. Tak prosta zabawka DIY dla psa czy kota będzie świetną propozycją na stymulację zwierzaka, zaspokojenie jego potrzeby zabawy, ale i polowania.

Możesz też przygotować świetną zabawkę DIY dla kota. Wiadomo, że kochają one wszystko, co kartonowe. Dlatego możesz zrobić mu koci odpowiednik basenu z kulkami. Będziesz to tego potrzebować sporą ilość rolek oraz duże pudełko. Rolki potnij na mniejsze krążki i wrzuć do pudełka. Dorzuć 2-3 ulubione zabawki kota, a następnie patrz, jak nurkuje w nowym basenie w poszukiwaniu... nie wiadomo czego, ale koty uwielbiają grzebać w pudełkach i pojemnikach z zawartością.

fot. Cuda z rolek po papierze toaletowym: zabawki dla zwierząt/Adobe Stock, Alex Photo

Rzeczy z rolek po papierze mogą być nie tylko dekoracją, ale także przydatnym gadżetem. Z ich pomocą możesz pomóc sobie w organizacji przestrzeni - także w pokoju dziecka.

Organizacja kabli z rolkami po papierze

Kable to nierzadko prawdziwe utrapienie. Jeśli masz dość splątanych przewodów na podłodze, wystarczy, że włożysz je zwinięte do rolki po papierze i tak przygotowane położysz na podłodze lub umieścisz w pudełku. W ten sam sposób możesz zabezpieczyć kable od sprzętów domowych, np. suszarki w szufladzie. Dzięki temu kable nie będą się plątać, a jednocześnie ich zwinięcie nie będzie zajmować dużo czasu. Rolka po papierze sprawdzi się także do organizacji lampek choinkowych.

fot. Cuda z rolek po papierze toaletowym: organizacja kabli/Adobe Stock, uwimages

Co zrobić z rolek po papierze: karmnik dla ptaków

Rolka po papierze idealnie sprawdzi się jako karmnik dla sikorek i innych zimowych ptaków. Jak to zrobić? Rolkę dokładnie i obficie wysmaruj smalcem, a następnie obtocz w mieszance ziaren dla dzikich ptaków. Następnie dodaj sznurek (np. klejąc go od wewnętrznej strony) i tak przygotowany karmnik zawieś na drzewie lub balustradzie balkonowej.

fot. Co zrobić z rolek po papierze: karmnik dla ptaków/Adobe Stock, Anna

Cuda z rolek po papierze toaletowym: stojak na długopisy

Sklej ze sobą dwie lub trzy rolki, a następnie dodaj do nich wybrane kształty, tworząc określony motyw. W ten sposób stworzysz pomysłowy stojak na długopisy, ołówki czy kredki dla swojego malucha. Zaangażuj go też do pracy i wspólnie wymyślcie finalny kształt. Może być to dinozaur, kowboj na koniu czy np. wielbłąd.

Jeśli chcesz, aby gotowa konstrukcja była bardziej stabilna, przyklej ją do metalowej lub drewnianej podstawki.

fot. Cuda z rolek po papierze toaletowym: stojak na ołówki/Adobe Stock, Elena

Co zrobić z rolek po papierze: doniczki na sadzonki

Chcesz posiać pomidory, rzodkiew lub samodzielnie wyhodować drzewko pomarańczowe z pestki? Nie musisz kupować do tego specjalnych małych doniczek z biodegradowalnych materiałów. Idealnie sprawdzą się w tej roli właśnie rurki. Wystarczy, że lekko natniesz je w 4 miejscach po jednej stronie (na godzinie 9, 12, 15 i 18), a potem zegniesz w taki sposób, aby powstało dno.

Wypełnij je ziemią, a do środka wsyp nasiona lub włóż pestkę. Kiedy wykiełkuje, tak przygotowaną doniczkę możesz bezpiecznie wysadzić do ziemi - bez problemu się w niej rozłoży.

fot. Cuda z rolek po papierze: doniczka/Adobe Stock, Elena

