Jesteśmy zdecydowanymi zwolenniczkami recyklingu i dawania nowego życia starym przedmiotom! Nie warto wyrzucać pudełek po butach - jest wiele pomysłów na to, co z nich zrobić. Sprawdź najciekawsze!

Reklama

1. Do pakowania prezentów

Niektórym może się to wydawać śmieszne, ale naszym zdaniem ładnie zapakowany prezent cieszy o wiele bardziej. Nawet najprostszy upominek nabiera zupełnie innego wymiaru, jeśli jest podarowany z fantazją!

Do zapakowania podarunku idealnie nadaje się pudełko po butach - możesz okleić je kolorowym papierem lub ozdobić w inny sposób.

2. Do uporządkowania kabli

Pod biurkiem plącze ci się nieskończona ilość kabelków i przewodów? Uporządkujesz je za pomocą pudełka po butach - wytnij w nim dziurki, przez które przeciągniesz przewody.

3. Jako zabawka

Pudełko po butach pozwala uruchomić ogromne pokłady wyobraźni i kreatywności. Dzieci mogą wyczarować z niego wiele zabawek - sama w dzieciństwie urządziłam w pudełeczku... domek dla lalek. Poza tym może stać się ono bazą dla lalkowego teatru, a także miękko pościelonym łóżeczkiem dla pluszaka.

4. Jako organizer na biurko

Na biurku leży masa drobiazgów - długopisy, notatki, karteczki, spinacze i inne niezbędne rzeczy. Jak je uporządkować?

Wystarczy pudełko po butach i kilka rurek po papierze toaletowym, a do tego kolorowy papier, nożyczki i klej. To przy okazji pomysł na nietypowe wykorzystanie rolek po papierze toaletowym!

5. Do uporządkowania drobiazgów

Masz mnóstwo lakierów do paznokci? Zbierasz kolczyki? Lubisz trzymać w jednym miejscu paragony, aby potem mieć prawo do reklamacji? Z sentymentem wracasz do pocztówek z dawnych lat? Ozdobione pudełko po butach to idealna przechowalnia tego typu skarbów.

Reklama

Zobacz więcej porad:

Jak wybrać pierwsze buty dla dziecka?

Co robić, żeby buty nie przemakały?

Jak rozciągnąć za małe buty?

Jak wyczyścić zamszowe buty?

Jak wyczyścić białe buty?