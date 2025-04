Co zrobić z kwiatami doniczkowymi podczas urlopu?

Zbliża się wyjazd na urlop a ty martwisz się, bo nie ma nikogo kto by zadbał o twoje piękne kwiaty? Podajemy kilka prostych sposobów na to, by uchronić rośliny doniczkowe przed uschnięciem.

Fot. Depositphotos



4 sposoby na ochronę kwiatów podczas twojej nieobecności:

1. Wykorzystaj matę, która dobrze wchłania wodę



Jeden koniec maty zanurz w wodzie (np. w zlewozmywaku lub w wannie), drugi rozłóż trochę wyżej (np. na nakładce na wannie). Na nim ustaw doniczki (powinny mieć otworki w dnie). Mata wchłania wodę a roślina pobierze potrzebną dla siebie ilość wody.

2. Wykorzystaj torf



Dużą miskę napełnij torfem (powinien być wilgotny). Kwiat z doniczką wstaw do miski. Tak może pozostać nawet kilka tygodni.

3. Wykorzystaj sznurek



Jeśli twoje kwiaty posadziłaś w glinianych doniczkach możesz nawilżać je za pomocą mokrego sznurka. Przygotuj naczynie z wodą, które ustawisz wyżej niż kwiaty. Jeden koniec materiału (pasek bawełniany, sznurek itp.) włóż do pojemnika wypełnionego wodą a drugi koniec wciśnij do ziemi w doniczce.

4. Wykorzystaj folię plastikową



Rośliny szczelnie owiń folią plastikową. Pod folią kwiaty mogą pozostać do 7 dni. Jeśli pozostawisz roślinę na dłużej może ona zgnić. Roślina zgnije wówczas gdy pozostawisz przykrytą folią roślinę w miejscu bardzo nasłonecznionym. Folia powinna być przeźroczysta.

Jak owinąć roślinę?

Dobrze podlej roślinę. Do doniczki wbij kilka wysokich (wyższych od rośliny) patyczków. Rozłóż je wokoło rośliny. Górne końce patyczków odegnij na zewnątrz. Roślinę razem z doniczką zakryj folią. Folię u góry sklej taśmą lub zawiąż np. sznureczkiem. Dzięki temu woda, która wyparuje z liści „wróci” do ziemi.

