Gwiazda Betlejemska (poinsecja) to jedna z najpopularniejszych roślin dekoracyjnych w okresie świąt Bożego Narodzenia. Jej intensywnie kolorowe liście, często mylone z kwiatami, nadają wnętrzu wyjątkowy, świąteczny charakter. Ale co zrobić, gdy po świętach roślina traci swoje piękno? Czy można przedłużyć jej życie i ponownie cieszyć się nią w kolejnym sezonie? A może lepiej ją wyrzucić?

Wbrew pozorom, gwiazda betlejemska może być rośliną wieloletnią, pod warunkiem że zapewnisz jej odpowiednią pielęgnację. Sprawdź, co zrobić!

Po przekwitnięciu gwiazdy betlejemskiej trzeba przyciąć roślinę, by pobudzić ją w ten sposób do zdrowego wzrostu. Usuń przekwitłe kwiatostany ostrym sekatorem lub nożyczkami ogrodowymi, a następnie przytnij pędy na wysokość około 10-15 cm od podstawy. Jeśli roślina mocno się krzewi, przytnij boki tak, aby na każdym pędzie zostały mac. 2-3 pąki.

Dzięki temu gwiazda będzie miała szansę na rozwój nowych pędów i poprawę wyglądu. Ważne jest, aby używać ostrego narzędzia, aby cięcie było czyste. Pamiętaj, że roślina po przycięciu może wydzielać białą, mleczną substancję, która może podrażniać skórę, dlatego warto zachować ostrożność podczas przycinania. Nie przejmuj się jednak - to naturalna rzecz i nie oznacza, że gwieździe "coś dolega".

Przesadzanie gwiazdy betlejemskiej nie jest co prawda konieczne, ale może być dobrym rozwiązaniem, szczególnie gdy roślina wyraźnie przerosła swoją doniczkę lub gleba stała się uboga w składniki odżywcze. Jeśli zdecydujesz się na przesadzenie, wybierz doniczkę o około 2-3 cm szerszą od poprzedniej.

Roślina powinna być posadzona w glebie dobrze przepuszczającej wodę, najlepiej jest wymieszać ziemię do kaktusów lub ziemię uniwersalną z perlitem. Pamiętaj, żeby przesadzić gwiazdę najlepiej wczesną wiosną - w marcu albo kwietniu.

Po zakończeniu kwitnienia gwiazda betlejemska potrzebuje odpowiednich warunków, aby mogła odpocząć i przygotować się do kolejnego okresu wegetacyjnego. Najlepszym miejscem dla niej będzie jasne, ale nie bezpośrednio nasłonecznione stanowisko.

Optymalna temperatura to około 18-21 stopni. Poinsecje nie lubią przeciągów, więc warto ustawić ją w miejscu, gdzie nie będzie narażona na nagłe zmiany temperatury. W okresie odpoczynku gwiazda betlejemska potrzebuje mniej intensywnego oświetlenia, ale nie powinna być trzymana w pełnym cieniu, ponieważ może to wpłynąć negatywnie na jej kondycję i ponowne kwitnienie. Poinsecja powinna spędzić w takich warunkach ok. 1,5 miesiąca.

Po przekwitnięciu gwiazda betlejemska powinna być podlewana umiarkowanie - gleba powinna być stale lekko wilgotna, ale nie mokra. Przesuszenie może prowadzić do usychania pędów, ale nadmiar wody sprzyja gniciu korzeni. Co do nawożenia, warto zacząć stosować dodatkowe środki dopiero po kilku tygodniach odpoczynku.

Ważne jest, aby stosować nawóz o niskiej zawartości azotu. Optymalnie jest stosować nawóz bogaty w potas i fosfor, co sprzyja kwitnieniu. Nawożenie można kontynuować co dwa tygodnie, aż do początku kolejnego okresu kwitnienia.

Po odpowiedniej pielęgnacji gwiazda betlejemska może zakwitnąć ponownie, ale wymaga to cierpliwości. Zwykle kwitnienie następuje wiosną lub na początku lata. Jeśli ją przesadzisz, może zakwitnąć kilka tygodni po zmianie "miejsca zamieszkania". Jednak aby tak się stało, musisz przywrócić roślinie odpowiedni rytm dobowy.

Warto więc przyciemnić ją na co najmniej 14 godzin dziennie przez okres około 8 tygodni, imitując w ten sposób naturalne warunki, które sprzyjają rozkwitowi rośliny. Po tym czasie, przy odpowiednich warunkach świetlnych i temperaturze, gwiazda betlejemska powinna zakwitnąć ponownie, zdobiąc dom swoimi pięknymi, czerwonymi, różowymi lub białymi „płatkami”.

