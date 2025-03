Sierpień to właściwie początek jesieni. Nie oznacza to jednak, że ogrodnicy powinni przechodzić w czas spoczynku! W ogrodzie i na balkonie nadal jest sporo do zrobienia. To idealny czas na dbanie o rośliny, przygotowanie ogrodu do zimy i cieszenie się ostatnimi letnimi plonami. Poniżej znajdziesz szczegółowe wskazówki dotyczące prac ogrodowych w sierpniu.

Spis treści:

Sierpień to dobry czas na oczyszczenie ogrodu z niepotrzebnych resztek organicznych oraz na odświeżenie lub dosianie trawnika. To także dobry moment na kosmetyczne przycięcie róż oraz innych, mocno rozwiniętych krzewów.

Co jeszcze warto zrobić w sierpniu?

Podlewanie trawnika: regularnie podlewaj trawnik mocno rozproszonym strumieniem, zwłaszcza jeśli sierpień jest suchy. Pamiętaj również o systematycznym koszeniu.

Przycinanie przekwitających kwiatów: obcinaj przekwitłe kwiaty, aby wiele z nich mogło zakwitnąć ponownie.

Pielęgnacja róż: w sierpniu róże potrzebują szczególnej troski. Podlewaj je, usuwaj chwasty i wspieraj nawożeniem. Regularnie obcinaj przekwitłe kwiaty.

Usuwanie chwastów: pamiętaj o regularnym usuwaniu chwastów, aby nie zaszkodziły Twoim roślinom.

Sadzenie roślin dwuletnich i iglaków: w sierpniu wysadzamy do gruntu rośliny dwuletnie, a w drugiej połowie miesiąca sadzonki iglaków.

: w sierpniu wysadzamy do gruntu rośliny dwuletnie, a w drugiej połowie miesiąca sadzonki iglaków. Zbieranie nasion roślin jednorocznych: jeśli samodzielnie wysiewasz kwiaty, w sierpniu zbieraj nasiona, aby mieć materiał do wysiewu na kolejny rok.

W sierpniu zajmij się także swoim przydomowym warzywniakiem:

Zbieranie ziół: sierpień to ostatni dzwonek na zebranie ziół - zrób to, zanim zakwitną.

Podpieranie pomidorów: jeżeli pomidory obficie owocują, wspomóż je i podeprzyj gałązki, aby ciężar owoców ich nie połamał.

: jeżeli pomidory obficie owocują, wspomóż je i podeprzyj gałązki, aby ciężar owoców ich nie połamał. Nawożenie późnych warzyw korzeniowych: regularnie nawoź późne warzywa korzeniowe, aby zapewnić im odpowiednie warunki do wzrostu i owocowania.

fot. Prace ogrodowe w sierpniu/Adobe Stock, Oksana Klymenko

Jeśli masz owocowe drzewka lub sad, w sierpniu możesz mieć całkiem sporo pracy. Mnóstwo drzewek i krzewów intensywnie owocuje w sierpniu, dlatego zarezerwuj czas na zbiory i oczyszczanie sadu.

Te rzeczy warto zrobić w sierpniu:

Usuwanie zgniłych owoców: usuwaj zgniłe owoce, aby nie infekowały tych zdrowych.

Przycinanie pędów winogron: pod koniec miesiąca wykonaj letnie cięcie winogron - usuń pędy, które zasłaniają dojrzewające owoce. Uważaj, aby nie przesadzić! Letnie cięcie winorośli powinno być jedynie kosmetyczne.

: pod koniec miesiąca wykonaj letnie cięcie winogron - usuń pędy, które zasłaniają dojrzewające owoce. Uważaj, aby nie przesadzić! Letnie cięcie winorośli powinno być jedynie kosmetyczne. Usuwanie pędów owocowych krzewów: z owocowych krzewów usuń pędy, które w tym roku już owocowały.

W sierpniu balkon może wyglądać przepięknie, ale musisz się nim odpowiednio zaopiekować, aby do późnej jesieni mógł się doskonale prezentować. Przede wszystkim to dobry moment na rozmnożenie roślin balkonowych, takich jak fuksje czy pelargonie. Ścinaj sadzonki i umieszczaj je w półcienistym miejscu, aż się ukorzenią.

Warto także obejrzeć wszystkie rośliny, które masz na swoim balkonie. Usuń wszystkie przekwitłe kwiaty oraz suche, stare pędy, aby sprowokować rośliny do tworzenia nowych kwiatostanów. Niektóre rośliny balkonowe kwitną nawet do końcówki października!

fot. Prace ogrodowe w sierpniu: balkon/Adobe Stock, Katecat

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 31.07.2015.

