Rozszczelnienie instalacji gazowej to jedna z najgroźniejszych awarii. Instalacja gazowa, zarówno w bloku jak i w domu jednorodzinnym, a także wszystkie urządzenia na gaz: kuchenka, piecyk do podgrzewania wody, piec c.o., wymagają systematycznych przeglądów raz w roku.

Ale nawet jeśli ich stan jest kontrolowany i przeprowadza się konieczne konserwacje, to może się zdarzyć, że gaz zacznie się ulatniać.

Co zrobić gdy czujesz, że ulatnia się gaz?

Charakterystyczny, ostry zapach gazu, wyraźnie wyczuwalny w pomieszczeniu, budzi panikę i przerażenie. Wizja wybuchu i zatrucia jest przerażająca.

W sytuacji zagrożenia należy jednak bezwzględnie działać z maksymalnym opanowaniem - tylko przemyślane i trafne działania mogą pomóc zapobiec tragedii.

Zapamiętaj tych 5 zasad i w przypadku wyczucia gazu, działaj wedle kolejności:

Zamknij kurek gazowy i zakręć zawór gazu znajdujący się w twoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w budynku wielorodzinnym, powinnaś także wiedzieć, gdzie znajduje się główny zawór, odcinający dopływ tego paliwa do całego budynku. Montowany jest on w skrzynce, w której jest licznik. Nie zapalaj żadnego ognia, nie używaj zapalniczki. Nie włączaj i nie wyłączaj światła, ani żadnych urządzeń elektrycznych. Otwórz wszystkie okna, aby zrobić przeciąg. Dzięki temu gaz nie będzie zalegał w domu. Wyjdź z mieszkania i wezwij pogotowie gazowe, dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu: 992. Jeśli mieszkasz w bloku, również możesz sama niezwłocznie powiadomić o awarii pogotowie gazowe, nie czekając, aż zrobi to administracja.

Jak sprawdzić czy ulatnia się gaz?

Gaz docierający do gospodarstw domowych ma bardzo intensywny, charakterystyczny zapach. To celowy zabieg, by szybko można było wyczuć ulatniający się gaz.

Często jednak przewrażliwienie dyktowane strachem powoduje, że zapach gazu jest mylony z innym, np. cebuli.

Różną woń można wyczuć również po powrocie do domu, gdy okna były szczelnie zamknięte przez kilka godzin. Dla własnego spokoju i bezpieczeństwa, można dość łatwo sprawdzić, czy instalacja gazowa jest szczelna.

Najczęściej do rozszczelnienia dochodzi przy zaworze. Zrób roztwór z płynu do naczyń i wody - tak, by powstała gęsta, dość sucha piana.

Nabierz ją na pędzel i posmaruj rurę doprowadzającą gaz do kuchenki w kilku miejscach. Jeśli na pianie będą robić się duże bąble, zastosuj się do wyżej wymienionych zasad.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 22.12.2014.

