Najlepiej kupić choinkę kilka dni przed świętami i stopniowo przyzwyczajać ją do temperatury panującej w domu. Wniesiona od razu do ciepłego pomieszczenia szybko straci kolor i igły. Dlatego dobrze ją potrzymać najpierw jeden dzień na balkonie, potem przenieść do cieplejszej piwnicy.

Co zrobić, żeby choinka się nie sypała?

W domu ustaw drzewko daleko od kaloryfera.

Temperatura w pokoju nie powinna przekraczać 20 stopni C. Często otwieraj okno , aby powietrze w pokoju nie było zbyt suche.

Kluczowe jest to, czym podlewać choinkę. Oczywiście, wystarczyłaby sama woda, ale woda z solą i cukrem do choinki to sprawdzony sposób na wydłużenie trwałości drzewka. Najlepiej stosować proporcję 2 łyżek stołowych na litr wody. To naturalna odżywka dla iglaka.

Nie przesadzaj z ilością ozdób choinkowych. Są lekkie jak piórko tylko oddzielnie. Razem ważą sporo i sprawiają, że gałązki szybciej wyginają się do dołu.

Kup lampki z żarówkami LED, które nie nagrzewają się i nie będą dodatkowo wysuszać choinki.

Jak pielęgnować ciętą choinkę?

Skróć jej pień o kilka centymetrów - będzie lepiej wchłaniać wodę. Nie usuwaj kory z końca pnia, bo tuż pod nią są naczynia przewodzące wodę. Najpierw wstaw ją na kilka godzin do wiadra wypełnionego ciepłą wodą, aby dobrze się nawodniła. Potem umieść ją w pojemniku z piaskiem lub stojaku z miską na wodę. Uzupełniaj wodę w miarę potrzeby.

Jak pielęgnować choinkę w doniczce?

​Jeżeli kupiłaś choinkę w doniczce, z korzeniami, uważaj, aby jej nie przelać. Jeśli podłoże zrobi się gliniaste, korzenie mogą zacząć zamierać i drzewko szybko będzie tracić igły.

Jeśli masz zamiar przesadzić ją wiosną do gruntu, po 14 dniach powinnaś wystawić choinkę na balkon. Inaczej w ciepłym domu zacznie puszczać nowe pędy i na pewno zmarznie, jeśli wystawisz ją na zimno np. w lutym.

Jak wybrać choinkę, aby przetrwała dłużej?

Uważaj, aby nie kupić drzewka, które czeka na nabywcę od długiego czasu. Dlatego sprawdź:

czy jej gałązki są elastyczne - zgięte nie powinny się łamać,

czy igły mają żywą zieloną barwę - jeżeli są sztywne i zbrązowiałe na końcach, to dowód, że drzewko zdążyło już wyschnąć,

czy pień jest jeszcze wilgotny w dotyku,

czy choinka pachnie.

