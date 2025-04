Ula Chincz to uwielbiana przez widzów dziennikarka, osobowość telewizyjna, a ostatnio także influencerka, którą na youtube'owym kanale subskrybuje aż... 235 tys. osób! Tam Ula Pedantula podpowiada, jak sobie radzić z codziennymi, domowymi wyzwaniami: organizacją przestrzeni, czy sezonowymi porządkami, a także doradza, jak się ubrać odpowiednio do okazji lub co podarować ukochanej osobie z okazji jej święta. A wszystko po to, by pokazać swoim fanom, że domowe obowiązki mogą być ciekawe.

Reklama

Nam ekspertka w dziedzinie zarządzania domowym ogniskiem zdradza, co zrobić, aby ubrania dłużej pozostawały świeże.

Co zrobić, aby ubrania dłużej zachowały świeżość?

Ula Pedantula o tym jak efektywnie dbać o ubrania wie wszystko. Jej pakiet prostych, ale niezwykle przydatnych trików przyda się także doświadczonym paniom domu.

Fot. Materiały prasowe

Aby zachować świeżość na dłużej:

pranie wyjmuj z pralki od razu po zakończeniu cyklu prania - przede wszystkim ze względów higienicznych, dodatkowo ubrania będą też mniej wygniecione,

mokre ubrania wieszaj zawsze w suchym i przewiewnym miejscu, żeby proces suszenia trwał jak najkrócej,

jeśli masz taką możliwość - wieszaj pranie na świeżym powietrzu.

Możemy też - już na etapie prania - zadbać o to, by wszystkie tkaniny pachniały świeżo i to na długo dodając do pustego bębna pralki perełki zapachowe Lenor Unstoppables, czyli takie „perfumy dla ubrań”, których zapach zostanie z Wami przez wiele tygodni! - Ula Pedantula.

Lenor Unstoppables to innowacyjne perełki zapachowe do prania wszystkich rodzajów tkanin. Nadają ubraniom świeżość, która trwa nawet wtedy, kiedy twój płyn do płukania przestaje być wyczuwalny. Dzięki perełkom Lenor Unstoppables masz pewność, że nawet w ubraniach, które zaraz po praniu odwiesiłaś do szafy, będziesz czuła się komfortowo. Wsyp je do bębna pralki przed ustawieniem cyklu prania, aby po uruchomieniu zapach mógł powoli się uwalniać. Z Lenor Unstoppables zyskasz nawet 12 tygodni intensywnej świeżości.

Fot. Materiały prasowe

O czym pamiętać podczas przechowywania ubrań?

Wiesz już, co zrobić, aby ubrania pozostały dłużej świeże. Ekonomiczne i efektywne pranie oraz prawidłowe suszenie to podstawa, ale pamiętaj też o prawidłowym przechowywaniu. Kiedy w czymś nie chodzisz dbaj o to, by czekało na swoją kolej w suchym, raczej ciepłym miejscu. Dodatkowym plusem będzie ochrona przed molami - pomoże ci w tym np. pęczek lawendy umieszczony w lnianym woreczku, który odstraszy nieproszonych gości.

Artykuł powstał z udziałem marki Lenor.

-->