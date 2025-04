Co może skutecznie zepsuć Boże Narodzenie? Wielu z was może nasunąć się jedna odpowiedź: problemy finansowe. My uważamy jednak, że wcale nie trzeba dysponować dużymi funduszami, aby spędzić wspaniałe święta. Świąteczny nastrój mogą jednak skutecznie zepsuć zupełnie inne rzeczy. Sprawdź, czego trzeba się wystrzegać, aby nie zrujnować bożonarodzeniowego nastroju!

1. Kupowanie prezentów w ostatniej chwili

Niestety, wiele z nas popełnia ten kardynalny błąd. Zamiast czerpać przyjemność z wybierania drobiazgów, które sprawią radość naszym bliskim, zostawiamy to na ostatnią chwilę, aby potem dzień przed Gwiazdką biegać w panice po sklepach i tkwić w kilometrowych kolejkach do kas.

Kupowanie prezentów w ostatniej chwili NIGDY nie jest dobrym pomysłem. Zawsze wiąże się z frustracją, brakiem czasu na inne zajęcia, a także popłochem i ogólną paniką. Nie psuj sobie świątecznego nastroju! Może i centra handlowe na kilka dni przed świętami są pełne kolęd i stroików, ale również... całego tłumu zdenerwowanych klientów.

Lepiej poświęcić ten czas na pieczenie pierniczków, aranżowanie dekoracji w domu albo spędzanie czasu z rodziną. Im wcześniej kupisz prezenty, tym lepiej!

2. Nadmierny perfekcjonizm

Barszcz musi być idealnie czerwony, choinka stać prosto, przypalone pierniki wędrują prosto do kosza, a wieczerza musi wystartować dokładnie z pierwszą gwiazdką? Co roku denerwujesz się milionem nieistotnych spraw, a cała rodzina stoi na baczność i wykonuje dokładnie twoje rozkazy?

Wrzuć na luz! Boże Narodzenie to nie egzamin, a kolacja wigilijna nie jest sprawdzianem twoich umiejętności kulinarnych. Stres i przejmowanie się drobiazgami może zabić cały nastrój.

3. Myślenie tylko o sobie

Przed świętami rozmyślasz tylko o prezentach, w wigilijny wieczór najbardziej liczy się dla ciebie pyszne jedzenie, a podczas Bożego Narodzenia nie dostrzegasz nikogo prócz najbliższej rodziny? Gwiazdka to czas, w którym okazujemy innym więcej serca i życzliwości. Nie myśl tylko o sprawach materialnych. Warto zaangażować się chociaż odrobinę w działalność charytatywną i wesprzeć tych, którzy nie mogą w pełni cieszyć się świętami.

Może zaprosisz w Boże Narodzenie samotną sąsiadkę? Przekażesz niepotrzebne ubrania wychowankom domu dziecka? Wesprzesz drobną kwotą organizację pomagającą potrzebującym? Sposobów na pomoc jest wiele!

4. Brak dbałości o wygląd

Tak zależało ci na apetycznych pierogach i smacznym śledziu, że zapomniałaś o kilku minutkach poświęconych sobie? Na wieczerzy wigilijnej zazwyczaj pojawiasz się nieumalowana i w rozdeptanych kapciach?

A może jesteś jedną z tych kobiet, które uważają że dla domowników nie trzeba się stroić nawet w święta? Jedną z części bożonarodzeniowego nastroju jest to, że każdy stara się uczynić ten dzień wyjątkowym. Nie tylko pod względem pysznych dań i miłych słów, ale również swojego wyglądu. Załóż wystrzałową sukienkę i zrób piękny makijaż! Z pewnością poczujesz się odświętnie.



5. ...cisza!

Cisza zabije nawet najbardziej udane święta. Rodzina niezręcznie milczy, a tobie brakuje chęci na ciągłe wymyślanie tematów do rozmowy? Włącz płytę z kolędami! Nawet jeśli humory nie dopisują, kojące świąteczne dźwięki przywrócą wspaniały nastrój.

6. Nieopakowane prezenty

Nie chodzi o to, co dajemy. Nie wszystkich przecież stać na drogie, wymyślne prezenty. Nawet mały drobiazg można podarować w taki sposób, aby adresat upominku poczuł się doceniony i wyjątkowy.

Nie musisz wydawać fortuny! Prezent za 10 zł może okazać się bezcenny, jeśli włożysz serce np. w jego piękne zapakowanie.



W Bożym Narodzeniu najważniejsze jest to, by nie zgubić całej istoty tych świąt i zawsze pamiętać o tym, co jest ich podstawą! Właśnie tego życzy wam redakcja Polki.pl!