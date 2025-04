Wiele z nas staje przed tym samym problemem - nie mamy się w co ubrać, a szafa jest przepełniona i brak w niej miejsca na nowe ciuchy. Niektóre z ubrań masz już może od kilku lat, ale nie nosiłaś ich od bardzo dawna... Brak ci pomysłu, co z nimi zrobić? Koniecznie sprawdź nasze pomysły na to, co zrobić ze starymi ubraniami!

Reklama

1. Sprzedaj za pośrednictwem serwisów aukcyjnych

Internet daje nam obecnie nieograniczone możliwości. Dzięki jego istnieniu wiele starych ciuchów zyskuje nowe życie! Nawet jeśli niektóre z twoich niepotrzebnych ubrań nie są już supermodne, zawsze może znaleźć się ktoś, kto będzie chciał je odkupić po okazyjnej cenie.

Zrobienie zdjęć i umieszczenie ofert na serwisie aukcyjnym nie trwa długo, a dzięki temu możesz zyskać sporo dodatkowego miejsca w szafie, a nawet... gotówki na nowe ubrania!

2. Wybierz się na SWAP-a

Czym jest SWAP? To impreza zorganizowana w celu wymiany ubrań. Chyba każda z nas ma ciuchy, które nie są jeszcze zniszczone, ale już od jakiegoś czasu leżą bezużytecznie na półce.

Warto znaleźć informacje, czy w twojej okolicy nie są organizowane SWAP-y, na których można spotkać się z innymi, poplotkować, oddać stare ubrania i wymienić je na nowe!

Jeśli nie znajdziesz informacji o tego rodzaju imprezie, zawsze możesz sama zorganizować ją dla siebie i swoich koleżanek!

3. Oddaj potrzebującym

Jest wiele organizacji, które chętnie przyjmą niezniszczone ubrania. Jeśli nie chcesz przekazywać ciuchów fundacji, możesz je zanieść osobiście np. do domu dziecka lub do domu samotnej matki. W większości miejscowości funkcjonują także ośrodki pomocy społecznej, które skierują cię z pewnością do odpowiednich osób.

4. Sprzedaj do second-handu

Hurtownie używanych ubrań na ogół skupują je na wagę, prawdopodobnie więc nie zarobisz kokosów. Zawsze to jednak lepsze wyjście, niż wyrzucenie niepotrzebnych ciuchów!

5. Oddaj do schroniska

Nawet bardzo zniszczone lub całkowicie niemodne ubrania mogą zyskać drugie życie! Wystarczy, że zaniesiesz je do schroniska. Tam każda ilość tkanin jest potrzebna, aby przygotować wygodne posłania dla zwierząt.

6. Wynieś na strych

Moda ma to do siebie, że co jakiś czas zatacza koło. Jeśli coś dzisiaj nie jest modne, nie znaczy to wcale, że za pięć lat nie stanie się absolutnym must-have. Tak było np. z rurkami, które na wiele lat odeszły do lamusa, a teraz większość z nas nie wyobraża sobie bez nich codziennej stylizacji! Niezniszczone, ale niemodne ubrania warto więc przechować np. na strychu lub pawlaczu, ponieważ może się okazać, że za jakiś czas największe fashionistki będą na nie polować, a ty z przyjemnością je założysz.

7. Przerób stare ubrania

Jeśli masz w sobie choć odrobinę kreatywności, na pewno uda ci się przerobić niektóre z niepotrzebnych ciuchów. Dawno nienoszona koszula może zyskać na atrakcyjności, jeśli kołnierzyk obszyjesz koralikami. Z niemodnych, szerokich dzwonów bardzo łatwo wyczarujesz świetne szorty. Pomysłów jest wiele, wystarczy tylko chcieć!

Reklama

Sprawdź inne porady:

Jak się pozbyć zapachu z domu - 10 sposobów

Barszcz sosnowskiego - jak go zwalczać?

Nietypowe zastosowanie mydła - 5 pomysłów