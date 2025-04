"Dzik jest dziki, dzik jest zły. Dzik ma bardzo ostre kły!" - jeśli znasz ten wierszyk Jana Brzechwy, na pewno sama myśl o spotkaniu z tym zwierzakiem napawa cię przerażeniem.

Jeśli pamiętasz także dalszy ciąg, mówiący: "Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz zmyka!", z pewnością w sytuacji zagrożenia niezwłocznie wcieliłabyś tę radę w życie. Czy słusznie? Czy rzeczywiście należy uciekać przed tym zwierzęciem? Co robić, gdy spotkasz dzika?

Gdzie można spotkać dziki?

Wiele osób sądzi, że dziki można spotkać wyłącznie w samym sercu lasu. Już od wielu lat nie jest to prawdą - te zwierzęta coraz częściej pojawiają się nawet w miastach. Sama miałam przyjemność spotkać dziki podczas tegorocznych wakacji - przyszły szukać pożywienia na nadbałtycką plażę.

Zazwyczaj żerują one w nocy, a w dzień wypoczywają. Nie jest to jednak regułą i często nawet w ciągu dnia można natknąć się na dzika.

Co robić, gdy spotkasz dzika?

Jeśli zwierzak cię nie zauważył, oddal się bardzo spokojnie, bez hałasów i gwałtownych ruchów. Nie uciekaj! Sprowokujesz go do pościgu, a przecież wcale cię nie widział.

Jeżeli natomiast dzik już cię zobaczył, zazwyczaj dobrym wyjściem jest pozostawanie w całkowitym bezruchu. Jeśli nie poczuje się zagrożony, nie powinien cię zaatakować.

Sytuacja przedstawia się zupełnie inaczej w przypadku natknięcia się na lochę razem z młodymi. Matka jest wtedy niezwykle wyczulona i nawet nie zaczepiana, może zebrać się do ataku. Zachowaj więc stoicki spokój, ale gdy tylko zobaczysz, że samica zamierza cię zaatakować, uciekaj ile sił w nogach - w mieście alternatyw będzie więcej, jednak w lesie często nie pozostaje nic innego, jak szybko wspiąć się na najbliższe drzewo.

