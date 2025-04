Co robić, gdy pralka brudzi pranie?

Gdy pralka brudzi pranie to znak, że najpewniej używasz zbyt dużo detergentów. Nadmiar proszku do prania może zbierać się i tworzyć żółtą, klejącą masę. To właśnie ona brudzi ubrania.

Oto 3 niezawodne metody, które możesz zastosować w takiej sytuacji.

Na skróty:

Nie musisz od razu wzywać na pomoc fachowca ani wymieniać pralki na nową. Najpierw skorzystaj z domowych sposobów, które w większości przypadków działają (o ile nie jest to poważny problem z samym urządzeniem).

Nastaw pranie „na pusto” . Do dozownika wsyp całe opakowanie sody oczyszczonej i opakowanie kwasku cytrynowego. Ustaw pralkę na 90 stopni.

. Do dozownika wsyp całe opakowanie sody oczyszczonej i opakowanie kwasku cytrynowego. Ustaw pralkę na 90 stopni. Wybierz tkaniny, które wolno prać w bardzo wysokiej temperaturze - np. prześcieradło wykonane ze 100% bawełny. Nastaw na tryb gotowania, czyli prania w 100 stopniach.

Wlej do pojemnika na proszek 3 łyżki octu i nastaw pranie „na pusto” w wysokiej temperaturze.

Pamiętaj, aby po każdym użyciu pralki, drzwiczki pozostały przez jakiś czas otwarte - wnętrze powinno wyschnąć.

- wnętrze powinno wyschnąć. Dodawaj tyle środków do prania, ile trzeba - zbyt duża ilość nie będzie rozpuszczać się w wodzie i zacznie brudzić ubrania.

- zbyt duża ilość nie będzie rozpuszczać się w wodzie i zacznie brudzić ubrania. Pranie „na pusto” z dodatkiem sody, kwasku lub octu wykonuj profilaktycznie raz w miesiącu. Dzięki temu problem nie powróci.

Powodów, dla których pralka brudzi pranie, może być kilka. Najczęstszym jest nadużywanie proszku do prania, ale są także inne przyczyny:

Dodawanie do prania zbyt dużej ilości detergentu, który pozostawia potem nieestetyczne zacieki. Więcej wcale nie znaczy lepiej.

Upychanie do bębna zbyt wielu brudnych ciuchów - pralka przestaje sobie dawać z nimi radę.

Brudny dozownik na proszek do prania - resztki detergentu mogą w nim nawet gnić!

Zapchanie rury - grozi ci to zwłaszcza, jeśli często przed praniem zapominasz opróżnić kieszeni.

Osad w filtrze, bębnie lub innej części pralki.

Pierwotna treść artykułu została opublikowana 19.08.2015.

