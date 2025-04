Farbujące buty - co zrobić, żeby buty nie farbowały

Farbujące buty to uciążliwy problem, który nasila się podczas upalnych dni. Gdy większość barwnika zostaje na stopach lub skarpetkach, spróbuj spryskać obficie wnętrze obuwia lakierem do włosów albo użyć octu. Sprawdź, co zrobić żeby buty nie farbowały.