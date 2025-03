Wilgoć w domu to powszechny problem, który może negatywnie wpływać nie tylko na zdrowie domowników, ale także kondycję mieszkania (w szczególności ścian). Nadmiar wilgoci sprzyja rozwojowi pleśni i grzybów, które mogą wywoływać alergie, pogarszać jakość powietrza i niszczyć powierzchnie ścian, mebli czy podłóg.

Na szczęście istnieje wiele prostych sposobów na skuteczne pochłanianie wilgoci, które można wdrożyć samodzielnie, bez potrzeby kupowania drogich urządzeń.

Spis treści:

Walka z wilgocią wymaga regularności i odpowiednich nawyków. Oprócz stosowania domowych pochłaniaczy, warto dbać także o utrzymywanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach i unikać takich praktyk, jak np. suszenie prania w zamkniętych pomieszczeniach. Warto także rozważyć instalację wentylatorów lub osuszaczy powietrza w miejscach szczególnie narażonych na wilgoć.

Jeśli jednak nie chcesz wydawać dużych kwot na pochłaniacze wilgoci, możesz wykorzystać domowe sposoby, które bywają równie skuteczne.

Co pochłania wilgoć: sól kuchenna

Sól kuchenna jest jednym z najprostszych i najłatwiej dostępnych środków pochłaniających wilgoć. Wystarczy wsypać ją do miseczek lub małych woreczków i ustawić/ułożyć w pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie, np. w kuchni, łazience czy w piwnicy.

Co kilka dni sól warto wymieniać na świeżą, ponieważ z czasem nasiąka wilgocią i traci swoje właściwości absorbujące. Sól nie tylko skutecznie zbiera wilgoć z powietrza, ale też zapobiega rozwijaniu się nieprzyjemnych zapachów w wilgotnych miejscach.

Z czego zrobić pochłaniacz wilgoci: soda oczyszczona

Soda oczyszczona nie tylko pochłania wilgoć, ale także działa jako naturalny odświeżacz powietrza. Dodatkowo jest skuteczna w miejscach o dużym poziomie wilgotności. Rozsyp niewielką ilość sody w otwartych pojemnikach i ustaw je tam, gdzie problem wilgoci jest szczególnie uciążliwy, np. w szafkach z ubraniami lub w zamkniętych pomieszczeniach.

Soda będzie powoli absorbować nadmiar wilgoci, a także niwelować nieprzyjemne zapachy. Możesz też dodać do niej dosłownie 2 krople soku z cytryny lub limonki, aby dodatkowo odświeżała powietrze. Ważne jest, aby nie zamykać jej szczelnie w woreczkach i wymieniać co 2-3 dni.

fot. Domowy pochłaniacz wilgoci/Adobe Stock, Alexander Ruiz

Co pochłania wilgoć: ryż

Pochłaniacz wilgoci z ryżu to znany i popularny domowy środek. Świetnie sprawdza się w mniejszych przestrzeniach, takich jak szuflady, zamknięte szafy czy schowki. Wystarczy wsypać suchy ryż do małego pojemnika lub woreczka, a następnie umieścić go w wilgotnym miejscu.

Można go również stosować w kuchni, aby zapobiec sklejaniu się przypraw, czy w szafce z butami, aby utrzymać je w suchości.

Domowy pochłaniacz wilgoci: węgiel drzewny

Węgiel drzewny jest bardzo skutecznym absorbentem, który nie tylko pochłania wilgoć, ale także neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Umieszczony w łazience, piwnicy lub garażu, węgiel drzewny pomoże w ograniczeniu wilgoci, a jednocześnie zapewni świeżość powietrza.

Dobrze jest ustawić kawałki węgla w przewiewnych miejscach, a raz na jakiś czas wymieniać je, aby zachowały swoje właściwości pochłaniające. Możesz go znaleźć w sklepach i marketach, szczególnie w sezonie grillowym.

fot. Co pochłania wilgoć: domowe sposoby/Adobe Stock, Pixel-Shot

Co pochłania wilgoć: rośliny doniczkowe

Wiele roślin nie tylko dekoruje wnętrza, ale także regulują poziom wilgoci. Rośliny pochłaniające wilgoć to na przykład paprocie, skrzydłokwiaty i bluszcze. Absorbują one nadmiar wody z powietrza przez liście i korzenie.

Ustawienie ich w wilgotnych pomieszczeniach pomoże zmniejszyć zawartość pary wodnej w powietrzu i przyczyni się do poprawy jego jakości. Dodatkowo te rośliny oczyszczają powietrze z toksyn, co czyni je idealnym wyborem do domów narażonych na wilgoć.

Być może o tym nie wiesz, ale niewłaściwe ustawienie mebli, szczególnie w pomieszczeniach znacznie bardziej narażonych na zawilgocenie, może powodować nagromadzenie się pary wodnej za ich powierzchnią.

Meble powinny być w takich przypadkach ustawione co najmniej kilka centymetrów od ścian, aby zapewnić przepływ powietrza. Niezwykle ważne jest też regularne wietrzenie pomieszczeń, szczególnie tych, które często narażone są na wilgoć, jak kuchnia czy łazienka.

Zapobiega to skraplaniu się wody i poprawia cyrkulację powietrza, co ogranicza ryzyko powstawania pleśni. Jeśli w danym pomieszczeniu nie masz okna, staraj się często zostawiać otwarte drzwi, czasem nawet warto zrobić przeciąg przy pomocy okien w innych pokojach. Warto postawić także na wentylację z wiatrakiem, który dodatkowo wciąga nadmiar wilgoci.

fot. Domowy pochłaniacz wilgoci/Adobe Stock, Miljan Živković

