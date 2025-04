Muchy nie tylko przeszkadzają w codziennym funkcjonowaniu, ale również mogą przenosić zarazki i są natrętne. Aby się ich skutecznie pozbyć, możesz sięgnąć po domowe pułapki i "odstraszacze". Sprawdzi się domowy lep, a także zapachy, za którymi muchy nie przepadają.

Reklama

Spis treści:

Jeśli doskwiera ci obecność much w domu, możesz wykorzystać naturalne odstraszacze. To przede wszystkim preparaty zapachowe, które działają na muchy drażniąco. Kiedy muchy latają w kółko nad żyrandolem, najczęściej w większej grupie, może być to bardzo irytujące. Rozwiązaniem może być pozamykanie okien, ale przecież nie o to chodzi w letnich miesiącach, aby się barykadować przed insektami.

Oto kilka zapachów, od których muchy domowe będą uciekać, gdzie pieprz rośnie:

Goździki. Możesz zrobić mocny wywar z goździków (torebka goździków na litr wody) i rozpylać go wokół okien i drzwi kilka razy dziennie. Oczywiście, jeśli tolerujesz ten zapach. Możesz wbić goździki w pomarańczę lub jabłka i ustawić w pobliżu okien.

Możesz zrobić mocny wywar z goździków (torebka goździków na litr wody) i rozpylać go wokół okien i drzwi kilka razy dziennie. Oczywiście, jeśli tolerujesz ten zapach. Możesz wbić goździki w pomarańczę lub jabłka i ustawić w pobliżu okien. Mięta. W ogródku warto ją posadzić pod oknami. Można także sadzić miętę w doniczce na balkonie, jeśli masz dużą, głęboką skrzynię, w której mięta może przezimować.

W ogródku warto ją posadzić pod oknami. Można także sadzić miętę w doniczce na balkonie, jeśli masz dużą, głęboką skrzynię, w której mięta może przezimować. Rozmaryn. Wysuszone zioła włóż do niewielkich dekoracyjnych woreczków z cienkiej bawełny lub lnu (rzadko tkanych) i powieś np. na karniszach lub przyczep do zasłon. Aby działały, musi ich być kilka. Wtedy będzie odpowiednio duże stężenie olejków eterycznych. Trzeba również co jakiś czas wymieniać zawartość woreczków, gdy zawartość już nie pachnie.

Wysuszone zioła włóż do niewielkich dekoracyjnych woreczków z cienkiej bawełny lub lnu (rzadko tkanych) i powieś np. na karniszach lub przyczep do zasłon. Aby działały, musi ich być kilka. Wtedy będzie odpowiednio duże stężenie olejków eterycznych. Trzeba również co jakiś czas wymieniać zawartość woreczków, gdy zawartość już nie pachnie. Ocet na muchy. Wlej do pojemniczka i wstaw zwł. przy owocach i warzywach.

Aby przygotować domową pułapkę na muchy, będą ci potrzebne takie składniki, jak ocet, płyn do naczyń, a także miód, plastikowa butelka i kawałek papieru bądź taśmy. Naturalne lepy i pułapki są proste do przygotowania i łatwe do usunięcia - razem ze złapanymi do nich insektami.

Pułapka na muchy z octu i płynu do mycia naczyń

Do szklanki wlej ocet i dodaj łyżeczkę cukru. Do mieszanki dodaj odrobinę płynu do mycia naczyń jako trutkę.

Domowy lep na muchy

Brązowy papier potnij na wąskie paski. Posmaruj je miodem. Przymocuj drucikiem do wybranego miejsca w domu - najlepiej przy oknie albo tam, gdzie najczęściej gromadzą się muchy.

fot. Domowy lep na muchy/Adobe Stock, Svjatoslav Balan

Jeśli chcesz znaleźć sposób na muchy na tarasie czy w ogrodzie, możesz przygotować "odstraszające torebki" czy te same lepy, które masz w domu. Dobrym rozwiązaniem jest także założenie moskitiery - dzięki temu muchy z dworu nie będą wlatywać do domu.

Odstraszająca torebka

Przygotuj kilka szczelnych, niewielkich bezbarwnych torebek plastikowych (sprawdzą się również woreczki strunowe). Wlej do nich zwykłą wodę (do ok. ¾ pojemności) i dobrze zawiąż, aby woda nie wyciekała. Powieś lub pozostaw w pobliżu okien i drzwi. Woda w torebce rozprasza promienie słoneczne tak jak pryzmat. I to właśnie odstrasza muchy.

Moskitiera w oknie i w drzwiach

To chyba najprostszy sposób na to, by ochronić mieszkanie przed inwazją much i komarów. Moskitiera zbudowana z gęstej siatki to doskonały pomysł. Świetnie sprawdzi się taka, która jest dodatkowo wyposażona w magnesy - dzięki temu możesz ją założyć w drzwiach balkonowych i swobodnie z nich korzystać.

Jeśli nie chcesz przygotowywać pułapek czy odstraszaczy osobiście, możesz skorzystać z tego, co oferuje rynek. Łatwe do zamontowania pułapki na muchy znajdziesz w większości sklepów wielobranżowych, a także takich typu Rossmann, Action czy hipermarkety. Dostaniesz je także w sklepach ogrodniczych i niektórych kwiaciarniach.

Pamiętaj, że aby muchy nie pojawiały się w domu (albo pojawiały w znacznie mniejszej ilości) codziennie dbaj o czystość w mieszkaniu. Przede wszystkim na bieżąco wynoś śmieci (szczególnie latem). Myj też naczynia i usuwaj resztki jedzenia. Absolutnie nie zostawiaj, nawet na kilka minut, mięsa ani wędliny na blacie.

Zapach jedzenia, zwłaszcza owoców, może zwabić także muszki owocówki. Zawsze więcej much jest tam, gdzie są zwierzęta. O ile ugryzienie zwykłej muchy nie jest szczególnie groźne, już ukąszenie końskiej muchy może być niebezpieczne.

Odstraszacze ultradźwiękowe

Kup elektryczny (ultradźwiękowy) odstraszacz i umieść w kontakcie. Kosztuje 40 – 90 zł. Nie ma tam środków chemicznych. Odstraszacz wysyła fale dźwiękowe, które atakują układ słuchowy much (także gryzoni). Dlatego omijają to miejsce z daleka. Odstraszacz nie zakłóca działania elektrycznych urządzeń domowych. Jego skuteczność jest zauważalna po kilku dniach od podłączenia.

Lep na muchy

Jest to rozwijana rolka papieru przylepnego, nasączona środkiem chemicznym. Lep to rodzaj pułapki, do której mają przylepić się muchy. Musisz jednak wiedzieć, że lep nie prezentuje się najlepiej, zwłaszcza ten, do którego zdążyły przylepić się wciąż poruszające się owady, więc sprawdzi się jedynie w niewidocznych miejscach.

Pułapka na muchy ze sklepu

Występują w różnych formach, są nieco bardziej dyskretne niż lepy na muchy. Ważne, by nie ustawiać ich w zasięgu dzieci.

Oprysk na muchy

Możesz zdecydować się na silny oprysk chemiczny. Nie stosuj go wewnątrz pomieszczeń, ale opryskaj futryny okien i drzwi.

Skutecznym sposobem na pozbycie się much są też środki w aerozolu. Można je rozpylać w pomieszczeniach (skutecznie trują muchy), pamiętaj, by po wszystkim dokładnie wywietrzyć mieszkanie i pod żadnym pozorem nie wchodzić do pomieszczeń, w których dopiero było pryskane.

fot. Domowy sposób na muchy w domu/Adobe Stock, amnarj2006

Tekst na podstawie artykułu Barbary Lasoty. Pierwotnie opublikowany 27.05.2018.

Reklama

Czytaj także:Jak pozbyć się moli ubraniowych?Sposoby na mrówki w domuMole spożywcze - jak je wytępić?