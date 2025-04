Wiele z nas jest typowymi "zbieraczami", którzy mają w zwyczaju magazynować przedmioty. Ja na ogół myślę wtedy: "Muszę schować, to na pewno jeszcze kiedyś mi się przyda!". Niestety, taka postawa na ogół bywa... dosyć zgubna.

Prędzej czy później nie sposób nie utonąć w natłoku rozmaitych sprzętów i drobiazgów. Zatem... Co koniecznie powinnaś wyrzucić ze swojej kuchni?

1. Zapas torebek foliowych

Tak, przyznaję się bez bicia - ten problem mocno mnie dotyczy. Mam w kuchni całą stertę torebek i torebeczek, foliowych oraz papierowych. Oczywiście, część z nich naprawdę się przydaje, ale czy rzeczywiście są potrzebne w ilościach hurtowych? Mój zapas prawdopodobnie wystarczyłby jako kilkutygodniowe zaopatrzenie dla średniej wielkości marketu.

2. Nieużywane książki kucharskie

Nie oszukujmy się: nie każda książka kulinarna jest prawdziwą skarbnicą dobrych pomysłów. Ja przez kilka lat przechowywałam na półce np. potężną publikację pełną przepisów na dziczyznę, której nigdy w życiu nie przyrządzałam (i raczej pewnie nie przyrządzę...).

Nie jestem zwolenniczką wyrzucania niepotrzebnych książek, ale może znajdziesz kogoś, komu przydadzą się bardziej?

3. Magnesy

Pewnie, z większością z nich wiążą się cenne wspomnienia, ale idę o zakład że ogromna część magnesów wisząca na naszych lodówkach, to zwykłe śmieci. Te przywiezione z podróży lub otrzymane w prezencie stanowią cenną pamiątkę, ale te będące gratisami do zakupów niekoniecznie wyglądają efektownie.

4. Jedzenie w saszetkach

Mam na myśli np. zapakowane sosy, dołączane do posiłków, a także malutkie saszetki cukru otrzymywane wraz z kawą na wynos. Oczywiście, lepiej ich nie wyrzucać - idealnie byłoby po prostu szybko je zużywać. Magazynowanie zabronione!

5. Gąbki

Weź do ręki gąbkę, leżącą na twoim zlewozmywaku, a potem powąchaj. Jeśli czujesz jakikolwiek nieprzyjemny aromat, wyrzuć ją. To siedlisko groźnych bakterii. Niektórzy eksperci twierdzą, że gąbki należy wymieniać co tydzień - ja jednak zalecałabym wyparzanie jej wrzątkiem co kilka dni lub umieszczanie w mikrofalówce. Zmienić na nową najlepiej po 2-3 tygodniach.