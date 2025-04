Masz wrażenie, że w twoim domu jest stanowczo za dużo przedmiotów, a jednocześnie nie możesz się zdecydować, co powinnaś wyrzucić? Bardzo przywiązujesz się do wszystkich swoich drobiazgów, a w rezultacie w całym mieszkaniu brakuje już miejsca?

Reklama

Jeśli odpowiedziałaś twierdząco na którekolwiek z tych pytań, ten artykuł jest dla ciebie! Zebrałam w nim listę przedmiotów, które powinnaś wyrzucić ze swojego domu już teraz!

1. Ubrania, których nie nosiłaś od co najmniej 2 lat

Masz w szafie ciuchy, które od dawna czekają na czasy swojej świetności? Wystrzałowa spódnica, którą planujesz założyć, gdy wreszcie odnajdziesz skuteczną dietę? Spodnie o 3 rozmiary za duże, które okazyjnie kupiłaś na wyprzedaży? Sukienka, którą założyłaś raz i zajmuje miejsce na półce od 4 lat?

Nie warto się łudzić - jeśli nie nosiłaś czegoś od 2 lat, najprawdopodobniej nie założysz tego już nigdy. Oddaj zbędne ciuchy na cele charytatywne lub zobacz nasze porady, co zrobić ze starymi ubraniami.

2. Stare gazety

Masz zwyczaj magazynowania starych czasopism? Jasne, w niektórych zdarzają się ciekawe artykuły. Jeśli jednak twoja piwnica jest wypełniona stosami magazynów, traci to jakikolwiek sens - i tak nie znajdziesz w nich tego, czego będziesz potrzebować. Wyjątkowo wartościowe publikacje warto po prostu wyciąć i przechowywać np. w segregatorze. Resztę oddaj do skupu makulatury lub skorzystaj z naszych pomysłów na to, co zrobić ze starymi gazetami.

3. Niepotrzebne kosmetyki

Naprawdę liczysz na to, że użyjesz jeszcze pomadki, której kolor był modny w 2012? Albo że przyda ci się brokat do ciała, który robił furorę podczas Sylwestra 2009? Przechowywanie nieużywanych kosmetyków jest pozbawione sensu również dlatego, że po otwarciu dość szybko tracą one swoją ważność (niezależnie od daty na opakowaniu). Np. tuszu do rzęs można używać przez 3-6 miesięcy po otwarciu, a kremu do twarzy przez 6-12 miesięcy. Jeśli masz ochotę, sprawdź przy okazji, jaka jest trwałość kosmetyków.

4. Stare gadżety elektroniczne

Na dnie szuflady skrywasz jeszcze z sentymentem starą Nokię 3310? A może zepsutego laptopa, którego kiedyś wreszcie zamierzasz oddać do naprawy (chociaż od 2 lat używasz już nowego)? W dzisiejszych czasach technologia rozwija się tak szybko, że warto spojrzeć prawdzie w oczy: stary sprzęt elektroniczny błyskawicznie staje się bezwartościowy.

5. "Łapacze kurzu"

Ja nazywam tak wszelkiego rodzaju zbędne pamiątki. I nie mam tu na myśli zabytkowej cukiernicy po babci lub kryształowej karafki z początku ubiegłego wieku. Chodzi mi raczej o porcelanowe figurki z kiosku lub "pamiątkowe" gadżety wprost z nadmorskich bazarków. Czy naprawdę masz na nie miejsce?

6. Kasety magnetofonowe lub VHS

A może, co gorsza... dyskietki? Jeśli na kasecie VHS masz np. nagranie ze swojej studniówki lub inny sentymentalny film, powierz go w ręce specjalisty, aby przegrał go na płytę DVD! Wszystkie pozostałe egzemplarze wyrzuć - odtwarzacze wideo już nigdy nie powrócą do użytku.

7. Pudełka

Szczerze mówiąc, mam z tym ogromny problem. Cierpię na syndrom typowego zbieracza - zawsze kolekcjonuję wszystkie pudełka i pudełeczka, licząc że na coś się jeszcze przydadzą. Moja pierwsza myśl to: "Okleję je ładnym papierem i na pewno będę w nim trzymać drobiazgi". Oczywiście, prawda jest brutalna - nigdy tego nie robię, a sterty pudełek się powiększają.

8. Instrukcje obsługi

Kiedyś magazynowanie instrukcji od rozmaitych sprzętów miało swój sens. Teraz, gdy wszystko można znaleźć w internecie, lepiej znacznie zredukować piętrzący się stosik rozmaitych broszurek. Czy jesteś pewna, że powinnaś latami przechowywać instrukcję od zmywarki, zwłaszcza gdy od 4 lat ustawiasz ją zawsze na ten sam program?

9. Jedzenie w saszetkach

Większość z nas ma takie tendencje. Gdy dostajemy zapakowany sos, dołączony do posiłku na wynos - nawet gdy go nie zużywamy, trzymamy miesiącami w lodówce. Podobnie jest z cukrem w maleńkich saszetkach, który zazwyczaj dostajemy w kawiarniach. Oczywiście, nie namawiam do wyrzucania tego rodzaju żywności. Najlepiej szybko ją zużyć!

10. Metki od ubrań

Mam całą szufladę, w której piętrzą się odcięte od ubrań metki z instrukcją prania i prasowania. Patrząc realnie - czy byłabym w stanie cokolwiek w niej znaleźć? Bezsensowny nawyk sprawił, że i tak nie jestem w stanie wyszperać tej właściwej, która jest mi w danej chwili potrzebna.

Reklama

Oczywiście, dla niektórych mają one ogromną wartość sentymentalną. Jeśli jesteś posiadaczką ogromnego domu, może nie jest to szczególnie dotkliwe. Ale... czy przechowywanie zaproszenia na komunię kuzynki (zwłaszcza gdy uroczystość odbyła się kilka lat temu), naprawdę ma sens?