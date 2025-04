W łóżku spędzamy nawet połowę swojego życia. Wygodna poduszka i ciepła kołdra to podstawa. Warto zadbać o to, by było nam możliwie jak najbardziej komfortowo podczas snu. A nie da się tego zrobić bez odpowiedniego dbania o czystość materaca i pościeli.

Reklama

Czy wiecie, że kołdry i poduszki zużywają się tak samo, jak inne przedmioty codziennego użytku? I nie tyle ważna jest ich regularna wymiana, co odpowiednio częste pranie. Materac w ciągu 10 lat użytkowania potrafi zwiększyć swoją wagę aż dwukrotnie! Zastanawiałyście się, co gromadzi się w jego wnętrzu przez ten cały ten czas?

Jak dbać o materac?

Reklama