Cięty bez, mimo swojej urody i zapachu, jest wyjątkowo nietrwały. Ma twarde, zdrewniałe łodygi, które szybko zasychają i blokują przepływ wody. To dlatego bez tak szybko więdnie. Nawet częsta wymiana wody nie zawsze wystarczy, by utrzymać go w dobrej kondycji. W efekcie już po 2-3 dniach zaczyna opadać i traci swój urok. Na szczęście jest prosty sposób, aby przedłużyć ich trwałość.

Jak działa aspiryna wrzucona do wazonu?

Aspiryna, czyli kwas acetylosalicylowy, znana głównie jako środek przeciwbólowy i przeciwzapalny, znajduje także zastosowanie w pielęgnacji ciętych kwiatów. Przede wszystkim obniża pH wody, dzięki czemu łodygi kwiatów łatwiej i szybciej pobierają wilgoć wraz ze składnikami odżywczymi. Woda o niższym pH sprzyja także przyswajaniu minerałów przez tkanki roślin.

Aspiryna działa też przeciwbakteryjnie przeciwgrzybiczo, przez co zapobiega namnażaniu się mikroorganizmów, które szybko zatykają przewody wodne w łodygach i przyspieszają więdnięcie kwiatów.

W efekcie bez dłużej zachowuje świeżość i intensywny zapach. Już jedna tabletka aspiryny może sprawić, że kwiaty będą długo stały, a gałązki bzu będą wyglądać pięknie nawet przez dwa tygodnie.

Jak wykorzystać aspirynę do wazonu z ciętym bzem?

Aby przedłużyć trwałość ciętych bzów, rozkrusz jedną tabletkę aspiryny w litrze przefiltrowanej lub odstanej wody w temperaturze pokojowej. Najlepiej wybrać aspirynę klasyczną, bez żadnej otoczki - dzięki temu szybciej się rozpuści. Następnie gałązki bzu przytnij pod kątem, najlepiej pod wodą. Dzięki temu łodyga się nie zapowietrzy i będzie lepiej pobierać wodę.

Usuń też dolne liście, aby nie gniły zanurzone w wodzie. Tak przygotowany bez włóż do wazonu i ustaw je w miejscu z dala od kaloryferów, intensywnego słońca czy przeciągów - najlepiej w chłodnym, lekko zacienionym pomieszczeniu.

Wymieniaj wodę co 2 dni, każdorazowo dodając świeżą porcję aspiryny i ponownie podcinając końcówki łodyg, by zachować drożność łodyg.

Tabletka aspiryny to genialny patent na przedłużenie żywotności ciętego bzu, fot. Adobe Stock, Diana Vyshniakova

Czy aspiryna działa tylko na bez?

Zdecydowanie nie! Ten prosty trik można z powodzeniem stosować także do innych kwiatów ciętych. Aspiryna świetnie sprawdza się w przypadku róż, które szybko więdną z powodu zapchanych łodyg, a także goździków, znanych ze swojej trwałości, ale wymagających odpowiednich warunków.

Pomoże również piwoniom, które bywają kapryśne i łatwo tracą świeżość, oraz liliom, potrzebującym czystej wody i właściwego pH. Dzięki zastosowaniu aspiryny nie tylko przedłużysz życie swojego bukietu, ale też wzmocnisz zapach kwiatów i intensywność barw ich płatków. To tani, naturalny i skuteczny sposób na to, by domowe kompozycje wyglądały świeżo i efektownie przez wiele dni.

