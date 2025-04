Storczyki to jedne z najpopularniejszych i najbardziej lubianych kwiatów doniczkowe w Polsce. Jeszcze kilka lat temu były postrzegane jako ekskluzywne rośliny domowe, które wymagają specjalnego traktowania. Na rynku pojawiło się bardzo dużo poradników, z których można było się dowiedzieć jak podlewać storczyki, przeczytać wszystko o rozmnażaniu storczyków czy o tym, jak pobudzić storczyki do kwitnienia.

Reklama

Jest jednak kilka ciekawostek, których nie znajdziesz w popularnych poradnikach. Wiedziałaś, że...

Storczyki rosną na każdym kontynencie...

...oczywiście oprócz Antarktydy. Chociaż wydaje się, że storczyki to bardzo egzotyczne rośliny, to tak naprawdę można je spotkać w wielu miejscach na Ziemi.

Żyją dłużej niż ludzie

Te śliczne kwiaty mogą przetrwać nawet do 100 lat i nie są to odosobnione przypadki. Takie okazy jednak spotyka się w tylko w naturalnych warunkach. Aby storczyk rósł tyle czasu, musi mieć zapewnione odpowiednie warunki.

Nasiona storczyków są najmniejsze na świecie

To sprawia, że storczyki są naprawdę trudne do wyhodowania. Oczywiście, gdy mamy sadzonkę, nie jest to problematyczne, ale jeśli chodzi o uprawę z nasion, jest to karkołomne zadanie. Żaby sobie to jeszcze bardziej uzmysłowić - 1,2 miliona nasion storczyków waży tylko 1 gram.

Nasiona storczyków ze względu na swój rozmiar są bardzo lekkie. Dzięki temu są przenoszone przez wiatr nawet na bardzo duże odległości.

Co roku odkrywanych jest 200-300 nowych gatunków

Może to być szokujące, zwłaszcza że w Polsce niemal wszyscy hodują głównie gatunek phalaenopsis (falenopsis, zwany ćmówką). Często jednak zapominamy, że odmiany, które rosną w naszych domach to tylko niewielki procent. Najwięcej tych pięknych kwiatów nadal rośnie w środowisku naturalnym.

Storczyki są spokrewnione z wanilią

Niewiele osób o tym wie, ale kwiat wanilii to gatunek pnącza z rodziny storczykowatych. Ziarenka ukryte w lasce wanilii są więc tak naprawdę nasionami storczyka.

Ciekawostką jest, że storczyki są spokrewnione również z bananami.

Storczyki należą do największej rodziny roślin kwitnących



Gatunków orchidei jest na świecie w tej chwili ponad 30-35 tysięcy, a liczba stale się zwiększa. Zatem nie sposób wymienić wszystkich odmian storczyków z pamięci.

W erze wiktoriańskiej urządzano polowania na storczyki

Przypominało to wręcz łowy myśliwych. Orchidee były tak cenne, że niektórzy zdobywcy po zakończeniu zbiorów podpalali cały las, aby ich przeciwnicy nie mogli dosięgnąć pozostałych okazów.

Reklama

Czytaj także:

Czosnek do storczyków, czyli sposób na to by storczyk pięknie kwitły

Podlewanie storczyków wodą ryżową. Dlaczego warto to robić?