Działka to przede wszystkim królestwo roślin, oaza przyrody. Dlatego wybierając dekoracje ogrodu czy tzw. małą architekturę, dobierzmy wszystkie elementy tak, by komponowały się z drzewami, kwiatami i krzewami jakie mamy na działce. Bezład i przypadkowe połączenia wprowadzą chaos, który będzie męczył. A przecież ma to być miejsce do odpoczynku, relaksu.

Reklama

Oczywiście to nie znaczy, że musimy utrzymać wszelkie dekoracje ogrodu w jednym stylu. Możemy mieszać materiały, faktury i kolory w dowolny sposób, ale… z pomysłem. Chodzi o to, by zaprojektować nasz ogród z fantazją, a nie robić z niego bezładne składowisko niepotrzebnych rzeczy. Zobacz nasze pomysły na ciekawe ozdoby do ogrodu!

Praktyczne kąciki - ciekawe ozdoby do ogrodu

Na działce nie może zabraknąć jadalni pod gołym niebem. Nie musimy kupować mebli ogrodowych, które zazwyczaj są dość drogie. Jako stół świetnie posłuży nam duży pień (np. lipy). Możemy postawić go pionowo, wykorzystując miejsce po cięciu jako blat. Trzeba go wyszlifować, zakonserwować drewnochronem i polakierować lakierem do drewna, żeby uodpornić na działanie warunków atmosferycznych. Dłuższy kawałek pnia możemy położyć i częściowo wydrążyć, tworząc siedziska. Również musimy go zabezpieczyć impregnatami. Stołki możemy zrobić z uciętych równo małych pieńków. Na siedziska połóżmy poduszki. Pojedyncze pieńki można także wykorzystać jako ogrodzenia klombu, podstawki do kwiatów, obramowanie oczka wodnego. Z gałęzi obciętych z drzew lub z łoziny można też zrobić płotek lub np. parawan, który zasłoni naszą jadalnię przed ciekawskimi spojrzeniami sąsiadów.

Doniczki, kwietniki i... kamienie

Jeżeli mamy mało miejsca w ogródku lub chcemy zabezpieczyć kwietniki np. przed zwierzętami, możemy posadzić kwiaty w starych wiadrach lub dużych garnkach. Najbardziej efektownie będą się prezentowały oczywiście oryginalne, ręcznie robione sagany. Ale i te zwykłe, kupione w sklepie, możemy odmienić. Emaliowane pomalujmy w regionalne wzory, a metalowe delikatnie wyklepmy okrągłym młotkiem – garnek będzie wyglądał jak stary, wykuty w kuźni.

Duży klomb można też założyć w starej taczce – tu warto posadzić kwiaty zwisające i pnące. Te pierwsze utworzą kolorową zasłonę, a drugie oplotą się wokół rączek i kół. Także małe doniczki, które stawiamy np. na ganku czy w altance, mogą mieć oryginalne osłonki. Wykorzystajmy na przykład... stare buty, wiklinowe koszyki, kilka różnych kaloszy, z których wyrosło dziecko, dużą, nieużywaną konewkę, drewnianą dzieżę, drewniane koło od wozu. Szczególnie zaskakująco wyglądają niewielkie kwiatki (np. niezapominajki, stokrotki, bratki) posadzone w... eleganckiej szpilce! Polne kamienie, które zazwyczaj przeszkadzają w uprawie ziemi, też warto wykorzystać jako dekorację ogrodu. Można z nich ułożyć ścieżki, murki przy rabatkach, ogrodzić ognisko. A wprawni majsterkowicze zrobią z małych otoczaków donice, łącząc je zaprawą murarską. W ten sposób zbudujemy nawet grill!

Na zlecenie Edipresse - artykuł z "Pani domu"

Reklama

Zobacz więcej ciekawych porad:

Do czego stosować herbatę - 9 pomysłów

Jak uprzyjemnić sobie sprzątanie - 7 pomysłów

Jak urządzić garderobę - 10 porad