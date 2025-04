1. Czy to prawda, że rok życia psa równa się siedmiu ludzkim?

Nie. Specjaliści twierdzą, że pierwszych 8 miesięcy życia psa równa się 13 pierwszym latom życia człowieka. Roczny pies odpowiada mniej więcej ludzkiemu 16latkowi. Psa dwuletniego można porównać do 21 latka i od tej chwili każdy rok psiego życia liczy się, jak 5 lat ludzkich.

2. Czy psy potrafią się uśmiechać?

Zakochani w swych pupilach opiekunowie twierdzą, że tak. Czasem po prostu "wyraz pyska" przypomina uśmiech. Zaobserwowano jednak, że psy szczęśliwe, otoczone czułą opieką podnoszą wargi, które kojarzą się z uśmiechem.

3. Dlaczego pies szczeka?

W języku psów szczekanie na ogół oznacza sygnał alarmowy: uwaga, coś się dzieje, który ma ostrzec innych członków stada, a za takich pies uważa członków rodziny. Taki sygnał nie precyzuje czy zbliża się przyjaciel czy wróg. Dopiero po zidentyfikowaniu przybysza następuje albo radosne przywitanie lub atak.

4. Czy pies czuje się winny, gdy coś przeskrobie?

Błędne jest przypisywanie psu uczucia skruchy. Pies po prostu błyskawicznie wyczuwa zmiany nastroju człowieka. Kiedy pan jest zły na swego pupila pies to czuje, zanim zostanie skarcony. Zachowuje się wówczas sposób szczególnie ugrzeczniony.

5. Czy psiak ma swoje "humory"?

Pies jest żywym stworzeniem i też ma prawo mieć gorszy dzień. Wtedy może np. odmówić dalszego spaceru, nie ma ochoty na zabawę czy pieszczoty. Trzeba to uszanować. Jeśli za pewien czas wszystko wróci do normy, nie ma podstaw do niepokoju.

Autorka jest dziennikarką "Przyjaciółki" i "Poradnika domowego"

