Chusteczki do prania są tak samo ważne jak proszek czy żel. Wprawdzie to detergent usuwa brud, ale większość detergentów nie chroni ubrań przed zafarbowaniem. W pewnym stopniu chronią kolory detergenty do prania kolorowych ubrań. Mają za zadanie nie dopuszczać do blaknięcia tkanin. Jednak w praktyce każdy doświadczył nieprzyjemnej sytuacji – wrzucone do pralki ciemne ubrania zafarbowały tej jasne. Biała bluzka stała się szara lub żółtawa lub jasna gładka spódnica dostała burych plam. Takich sytuacji można uniknąć, wkładając do pralki chusteczki do prania. Są w sklepach od kilku lat, ale wciąż nie wszyscy je znają.

Jak działają chusteczki do prania

Producenci w różny sposób opisują oferowane chusteczki do prania. Na ogół wyjaśniają, że wykonane są one ze specjalnych chłonnych włókien, które wchłaniają barwniki, jeśli tylko pojawią się w wodzie. Łapią je, jak magnes metal i już nie wypuszczają. W ten sposób zapobiegają mieszaniu się barwników w wodzie i zafarbowaniu ubrań. Czasem spotyka się opis chusteczek do prania dokładniejszy. Producent wyjaśnia, że struktura włókien chusteczek do prania jest pokryta aktywnym kationowym składnikiem i dlatego potrafi pochłaniać barwniki. Poza barwnikami, chusteczki przyciągają także mydliny z brudem. Dlatego gdy wyjmujemy czyste pranie, to widzimy, że chusteczka jest szara, po prostu brudna.

Jak stosować chusteczki do prania

Opinie o chusteczkach do prania tych osób, które je już stosowały są na ogół bardzo pozytywne. Najlepiej włożyć chusteczkę do prania jeszcze przed włożeniem brudnej odzieży, na dno bębna. Zazwyczaj do całego wsadu pralki wystarcza jedna chusteczka do prania. Jednak jeśli wiesz, że wśród ubrań jest jakieś szczególnie farbujące (np. dżinsy), warto wrzucić dwie chusteczki do prania. Natomiast jeśli pierzesz mało rzeczy i wiesz, że zostały one dobrze ufarbowane (puszczają mało koloru), wystarczy dodać pół chusteczki do prania.

Które chusteczki do prania wybrać

W drogeriach, ale także w supermarketach i dyskontach: Lidl, Biedronka, są chusteczki do prania co najmniej kilku marek. Są pakowane w paczki po kilka, kilkanaście i więcej sztuk. Różnice w cenach w przeliczeniu na jedną sztukę są niewielkie. Średnio koszt jednej chusteczki do prania wynosi ok. 50 groszy. Wszystkie marki produkują chusteczki o podobnej skuteczności. Najlepiej na początku kupować małe opakowania różnych marek, przetestować je i pozostać przy tych, które wydadzą się najskuteczniejsze. Z pewnością te, które zostały pokryte aktywnym kationowym składnikiem powinny działać lepiej.

Chusteczki do prania wybielające

Poza chusteczkami do prania wyłapującymi kolor, w sklepach są również chusteczki do prania wybielające. Są one pakowane również do małych torebek lub pudełek i mają podobną cenę. Dlatego przy zakupie trzeba dokładnie czytać informacje na opakowaniu, aby kupić te, których potrzebujesz. Chusteczki do prania wybielające są przeznaczone do białych tkanin, aby nie utraciły swojej śnieżnej bieli. Zawierają one dużo wybielaczy optycznych. Pomagają także usunąć plamy z soków i owoców. Ale jeśli chcesz dokładnie usunąć plamy, powinnaś to zrobić przed praniem.

