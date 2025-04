Należą do rodziny astrowatych. Po polsku nazywamy je złocieniami. Łacińska nazwa Chryzanthemum oznacza złoty kwiat. Hodowcy znają tysiące odmian o przeróżnych barwach, płatkach i rozmiarach. Te piękne rośliny kojarzą się z późną jesienią, wtedy najobficiej kwitną.

W ogródku możemy uprawiać chryzantemy bylinowe, które zimują w gruncie oraz jednoroczne, nieodporne na mróz. W naszym klimacie tylko nieliczne odmiany potrafią przetrzymać zimę. Bylinowe kwitną już od połowy sierpnia do późnej jesieni. Kwiaty dobrze znoszą przymrozki. Niszczy je dopiero temperatura -5 stopni C. Pięknie wyglądają na rabatach, gdzie tworzą gęsty kobierzec, a także posadzone w różnych pojemnikach na balkonie czy tarasie. Ponieważ mają bardzo płytki system korzeniowy, a rozbudowaną część nadziemną wymagają bardzo żyznej, próchniczej i przepuszczalnej ziemi. Najlepiej czują się w słonecznym zacisznym miejscu.



Jak dbać o chryzantemy?

Odmiany zimujące nie są roślinami wymagającymi. Rzadko atakują je szkodniki i choroby. Dobrze znoszą przesadzanie, nawet w czasie kwitnienia. Nie należy ich ścinać po przekwitnięciu, ani okrywać na zimę. Warto natomiast co 3-4 lata przesadzić na nowe miejsce. Jeśli tego nie zrobimy zaczną dziczeć oraz wypuszczać coraz drobniejsze i rachityczne kwiaty.

Jak rozmnożyć chryzantemy?

Zrób to przez podział karp korzeniowych. Karpy należy wykopać późną jesienią i zadołować. W styczniu lub lutym przenieś je do chłodnego pomieszczenia i umieść w pojemniku z ziemią. Raz w tygodniu zasil nawozem w płynie. W temperaturze 8 – 10 stopni C rośliny zostaną pobudzone do intensywnego wzrostu. Wkrótce zaczną się pojawiać odrosty korzeniowe. Gdy osiągną wysokość ok. 10 cm zrób z nich sadzonki (podziel) i umieść w torfie wymieszanym z piaskiem. Po około 2-3 tygodniach powinny się ukorzenić. Wówczas przesadź je do doniczek z ogrodniczą ziemią. Po 15 maja wysadź do gruntu.