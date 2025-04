Dom bez kwiatów wydaje się być pusty i chłodny. Nawet malutka doniczka z uroczą roślinką nadaje pomieszczeniu przytulności. Wiele gatunków kwiatów ma także korzystny wpływ na zdrowie człowieka! Niektóre na przykład oczyszczają powietrze.

Jednak czasem nawet najpiękniejszy kwiat może usychać i więdnąć, tracić kwiaty, a liście mogą robić się żółte lub brązowe. Może to świadczyć o chorobie lub niewłaściwej pielęgnacji. Jak rozpoznać objawy i jak przeciwdziałać chorobom roślin?

Dlaczego rośliny doniczkowe więdną? Oto najczęstsze przyczyny!

Pierwszym sygnałem, świadczącym o tym, że z roślinką dzieje się coś złego, jest opadanie i brązowienie liści oraz łodygi. Poznaj objawy i możliwe przyczyny marnienia rośliny.

Opadanie liści

Liście najpierw brązowieją, a następnie gwałtownie opadają. Czasem cała roślina zostaje pozbawiona ulistnienia i wygląda bardzo mizernie.

Co robić: Na ogół przyczyną jest niska wilgotność powietrza, niedobór światła, przesuszenie rośliny lub silne uszkodzenie systemu korzeniowego. Trzeba spełnić wymagania rośliny.

Zasychanie wierzchołków liści

Końce liści żółkną, potem brązowieją i całkiem zasychają. Czasem zasycha cała blaszka liściowa. Najczęściej dotyka to zielistek, nolin, palm.

Co robić: Najczęściej jest to spowodowane przesuszeniem bryły korzeniowej oraz nierównomiernym i nieregularnym podlewaniem. Nie należy dopuszczać do przesuszenia ziemi.

Zalanie bryły korzeniowej rośliny

Liście żółkną, opadają, brązowieją im brzegi, roślina zaczyna słabiej rosnąć lub w ogóle zatrzymuje wzrost. Pędy tracą sprężystość, zwisają na łodydze.

Co robić: Roślina dostaje zbyt dużo wody lub woda po podlaniu za długo zalega na podstawce. Trzeba zapewnić w doniczce dobry drenaż i nie zalewać bryły korzeniowej.

Przesuszenie rośliny

Na liściach pojawiają się kruche, brązowe plamy lub przebarwienia (stają się jasnozielone). Roślina więdnie, usycha i gubi liście.

Co robić: Gdy roślina ma za mało wody – usycha. Trzeba ją równomiernie podlewać. Suchą bryłę korzeniową najlepiej zanurzyć na kilkanaście minut w wodzie.

Popularne choroby roślin - co trawi twoje kwiatki?



Rośliny domowe często padają ofiarami chorób. Do najpopularniejszych należą:

Szara pleśń

Szary puszysty nalot podobny do pleśni może pokryć wszystkie części rośliny. Najczęściej poraża rośliny o miękkich liściach, np. fiołki afrykańskie, cyklameny.

Jak pomóc roślinie: Odetnij i zniszcz zaatakowane części, ogranicz podlewanie, częściej wietrz pomieszczenie, umieść roślinę w jasnym i przewiewnym miejscu. Zastosuj Teldor, ok. 16 zł.

Mączniak prawdziwy

Górną powierzchnię liści, łodygi, pąki i kwiaty oblepia jasnoszary mączysty lub filcowaty nalot. Roślina ciemnieje, liście się marszczą i zasychają.

Jak pomóc roślinie: Natychmiast izoluj chore rośliny, niszcz porażone części. Grzyb szybko się rozprzestrzenia i może zaatakować inne kwiaty. Zastosuj Baymat, ok. 20 zł.

Plamistość liści

Na liściach pojawiają się brązowe wilgotne plamy, najpierw drobne, następnie powiększają się i łączą niszcząc cały liść. Często atakuje cissusy.

Jak pomóc roślinie: Usuń i zniszcz zaatakowane części, nie zraszaj rośliny. Postaw kwiat bliżej okna, by miał więcej słońca. Duża wilgotność i mało światła to główne przyczyny choroby.

Fytoftoroza

Łodygi roślin ciemnieją, brązowieją i zamierają. Rośliny przestają rosnąć, tracą naturalną barwę, zamierają. Choroba atakuje m.in. draceny, cyklameny, peperomie.

Jak pomóc roślinie: Usuń i zniszcz zaatakowane rośliny, ogranicz podlewanie, stosuj do podlewania letnią wodą. Zastosuj Biosept 33 L, ok. 14 zł, Previcur Energy, ok. 16 zł.

