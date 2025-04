Pięknie udekorowana choinka to jeden z nieodłącznych symboli świąt. Co roku trwa jednak dyskusja, czy lepiej zaopatrzyć się w żywe, czy może sztuczne drzewko. Zdania są bardzo podzielone, a siły rozkładają się dość równo. Mniej więcej w połowie polskich domów gości co roku żywa, pachnąca choinka na Boże Narodzenie, a w drugiej połowie pojawia się ta sztuczna. Jakie są argumenty obydwu stron? Czy warto kupować sztuczną choinkę?

Czy sztuczna choinka rzeczywiście jest eko?

Według obiegowej opinii, zakup sztucznego drzewka to ekologiczne rozwiązanie, które jest znacznie korzystniejsze dla środowiska. Dzięki temu żywe iglaki nie są wycinane tylko po to, żeby dekorować domy przez kilka tygodni. Przyczynia się to również do mniejszej eksploatacji lasów.

Pora jednak obalić ten mit. Tak naprawdę... Sztuczne choinki wcale nie są ekologiczne. Szkodzą środowisku zarówno podczas procesu produkcji, jak i utylizacji. Nie ma dobrej metody pozbycia się niechcianego drzewka. Jak doskonale wiadomo, rozkład tworzyw sztucznych może potrwać nawet kilkaset lat.

Warto też zauważyć, że przy wycinaniu żywych choinek nie zawsze cierpią lasy. Większość iglaków jest hodowanych w specjalnych szkółkach, gdzie znajdują się tylko drzewka przeznaczone do jednego celu - by dekorować nasze domy podczas świąt Bożego Narodzenia. Owszem, zdarzają się sytuacje, w których ktoś kradnie choinkę z "prawdziwego" lasu. Nie jest to jednak przecież żadną regułą.

Choinka żywa, czy może jednak sztuczna?

Pod względem korzyści dla środowiska, w zestawieniu wygrywa żywe drzewko. Zakup choinki ze szkółki nie wyrządza szkód w ekosystemie, a iglak jest w naturalny sposób biodegradowalny ;-)

Trzeba jednak przyznać, że nie dziwi nas popularność sztucznych drzewek w kontekście ich praktyczności. Nie ma się co oszukiwać - chociaż plastikowa choinka nie pachnie lasem, jest znacznie mniej kłopotliwa w utrzymaniu. Nie opadają z niej igły. Może z powodzeniem posłużyć wiele lat. Nie ma też konieczności podlewania drzewka. Chociaż jeszcze kilkanaście lat temu sztuczna choinka kojarzyła się z kiczem, teraz większość modeli wygląda tak dobrze, że na pierwszy rzut oka nie da się ich odróżnić od żywych drzewek.

