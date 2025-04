Na skróty:

Żywe choinki są piękne - wyglądają świeżo i pachną lasem, dzięki czemu pomagają stworzyć prawdziwie świąteczny klimat. Czasem jednak warto zdecydować się na model wykonany z tworzywa sztucznego.

Wybierz sztuczną choinkę jeśli:

jesteś przeciwna wycinaniu drzew, które finalnie trafiają na śmietnik;

nie chcesz co roku wydawać pieniędzy na choinkę;

nie zamierzasz codziennie odkurzać igieł.

Do zalet sztucznych choinek należy brak żywicy, która zbiera kurz i to, że jej igłami trudno zrobić sobie krzywdę. Niestety musisz wiedzieć, że sztuczne choinki nie są przyjazne dla środowiska - tworzywo, z którego zwykle są wykonane, może rozkładać się nawet przez 400 lat, a proces produkcji także nie pozostaje bez znaczenia dla klimatu.

Trudno o jednoznaczną odpowiedź, jednak sztuczne choinki nie są tanie, oczywiście jeśli nie planujesz zakupu plastikowego straszaka rodem z PRL-u. Za taki zapłacisz nie więcej niż 50 zł.

Ceny najładniejszych, gęstych choinek imitujących te prawdziwe mogą oscylować wokół 1000 zł, jednak chyba nie warto przepłacać. Całkiem niebrzydki model kupisz za 300 zł.

Jeśli boisz się, że taka choinka wygląda ubogo, nie martw się: zazwyczaj pień wykonany jest z prawdziwego drewna. Jest to dosyć istotne, ponieważ jest on silnie wyeksponowany: stanowi praktycznie połowę wysokości choinki, choć są i takie na niskim pniu. Podstawa choinki na pniu często jest pokryta workiem z juty.

Stylowa choinka na pniu przystroi wnętrze mieszkania, ale może też być świąteczną ozdobą ogrodu.

W każdej z tych kategorii znajdziesz odpowiedni dla siebie model. Dostosuj go do własnych upodobań i możliwości: w małym mieszkaniu raczej nie zmieścisz rozłożystej sosny, za to wąska choinka o stożkowym kształcie sprawdzi się idealnie.

Kupując choinkę z tworzywa zwróć uwagę na wykonanie: zdecydowanie lepiej prezentują się choinki o gęstych gałęziach. Jeśli dany model posiada szyszki sprawdź, czy są dobrze umocowane.

Jeszcze do niedawna producenci drzewek wykonanych z tworzyw sztucznych starali się o jak najwierniejsze odwzorowanie wyglądu żywej choinki. Teraz to się zmienia: coraz częściej decydujemy się na modele o nietypowych kolorach: białym, srebrnym czy np. złotym.

Przed Świętami w wielu sklepach pojawiają się gotowe choinki z przybraniem - ich ceny mogą wprawdzie przyprawić o zawrót głowy, jednak są dobrym rozwiązaniem dla najbardziej zapracowanych lub... leniwych.

Plusem takiego wyboru jest to, że występują w wielu wariantach kolorystycznych, dzięki czemu łatwo dopasować drzewko do wystroju wnętrza.

