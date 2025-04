Miłośników choinek w doniczce przybywa z każdym rokiem. Dlatego, że chcemy uratować bożonarodzeniowe drzewko i hodować je po świętach. Ale bywa, że taka choinka, przez część zimy zachowuje igły a potem usycha. Najczęściej dzieje się tak dlatego, że iglak wcześniej rósł w gruncie i dopiero przed Gwiazdką został przesadzony do pojemnika. Na dodatek zrobiono to nieprofesjonalnie, skracając szpadlem lub innym ostrym narzędziem większość korzeni. W takiej sytuacji nawet największa troska z twojej strony nie pomoże. Taka choinka w doniczce uschnie. Nie ma szans rosnąć w ogrodzie czy na balkonie. Nadaje się tylko na bożonarodzeniowe drzewko na kilkanaście dni.

Reklama

Choinka w doniczce ze szkółki

Szkółkarze oferują iglaki do sadzenia w ogrodach i w pojemnikach na balkonach i tarasach. I to są najlepsze choinki w doniczce! Młode siewki zostały posadzone do plastikowych pojemników. Gdy na tyle podrosły, że doniczki były już za małe, szkółkarz przesadził je z bryłą korzeniową do większych pojemników. Niczego nie uszkodził. Choinki są żywe, dobrze odżywione, w dogodnych warunkach wypuszczą na wiosnę nowe igły. Dobrej jakości choinki w doniczce oferują też Leroy Merlin i Castorama. Można je posadzić od razu w ogrodzie lub w balkonowej skrzyni, ale można potraktować jak choinkę.

Nie ma takiej pewności, gdy kupisz choinkę w doniczce na bożonarodzeniowym kiermaszu. Większość drzewek oferowanych na kiermaszach została wykopana z gruntu. Ich korzenie przycięto tak, aby zmieściły się w pojemniku. Taka choinka może zaschnąć tak samo szybko, jak drzewko z uciętym pniem, bez korzeni. A kosztuje drożej.

Co może żyć na twojej świątecznej choince?

Ceny iglaków w pojemniku

W szkółce mała choinka w doniczce (wysokości 40 – 50 cm) kosztuje 20 - 30 zł. Jest w sam raz, jeśli chcesz ją postawić na ławie czy komodzie. Okazalszy iglak w pojemniku, wysokości 1 – 1,4 m to koszt 40 – 50 zł. Przy odrobinie szczęścia, w tej cenie można kupić nie tylko świerka, ale również elegancką jodłę kaukaską. Zatem do szkółki naprawdę warto się wybrać, nawet jeśli znajduje się 15 – 20 km od domu. Bo za podobną cenę na bożonarodzeniowym kiermaszu da się kupić tylko drzewko bez korzeni.

Kiedy kupić choinkę w doniczce

Jeśli chcesz naprawdę kupić choinkę w doniczce ze zdrowymi korzeniami, możesz to zrobić nawet w październiku lub w listopadzie. Największy wybór szkółkarze oferują w październiku, bo to optymalny czas sadzenia krzewów i drzew. Kupione drzewko zostaw do Bożego Narodzenia na balkonie lub na tarasie. Jeśli zapowiadane są mrozy, wtedy wstaw doniczkę do grubego tekturowego pudełka i opatul pojemnik z drzewkiem np. gazetami, starym kocem lub liśćmi, aby korzenie nie przemarzły. Pamiętaj o podlewaniu. Ziemia powinna być stale wilgotna, ale nie mokra, aby korzenie ni gniły. Tak zabezpieczone drzewko przed Gwiazdką będzie równie ładne, jak w chwili zakupu.

Jakie lampki choinkowe kupić?

Jak dbać o żywego iglaka

Najważniejsze zalecenie dotyczy temperatury. Nie przegrzewaj pokoju, bo choinka w doniczce straci swoją naturalną odporność. A jeśli zatrzymasz ją w mieszkaniu dłużej niż 2 tygodnie, może nawet zacząć wypuszczać nowe igły, co ją osłabi.

Przez okres świąt, gdy na drzewku wiszą ozdoby, codziennie sprawdzaj, czy torf, w którym rośnie choinka nie traci wilgoci. Gdy podłoże zaczyna podsychać, podlej roślinę z umiarem.

Zaraz po świętach zmyj sztuczny śnieg , opłukując gałązki letnią wodą. Sztuczny śnieg utrudnia oddychanie i fotosyntezę.

, opłukując gałązki letnią wodą. Sztuczny śnieg utrudnia oddychanie i fotosyntezę. Przesadź drzewko do nieco większej doniczki. Powinna mieć duże otwory w dnie. Dosyp ziemi ogrodniczej.

Postaw choinkę w doniczce w chłodnym i jasnym miejscu. Może być weranda, piwnica z oknem. Optymalnym rozwiązaniem byłoby przenieść iglaka do pomieszczenia o temperaturze 6-12 C. Gdy zima jest bardzo łagodna, możesz, zabezpieczając korzenie przed przymrozkami, zostawić drzewko na balkonie lub tarasie. Możesz też zadołować wraz z doniczką w ogrodzie. Warto osłonić iglaka papierem, agrowłókniną lub słomianą matą.

Może być weranda, piwnica z oknem. Optymalnym rozwiązaniem byłoby przenieść iglaka do pomieszczenia o temperaturze 6-12 C. Gdy zima jest bardzo łagodna, możesz, zabezpieczając korzenie przed przymrozkami, zostawić drzewko na balkonie lub tarasie. Możesz też zadołować wraz z doniczką w ogrodzie. Warto osłonić iglaka papierem, agrowłókniną lub słomianą matą. Roślinę podlewaj, w miarę jak podłoże wysycha.

Wiosną przesadź choinkę z doniczki do ogrodu lub do dużego i głębokiego pojemnika, w którym dłużej utrzymuje się wilgoć niż w małym.

choinkę z doniczki do ogrodu lub do dużego i głębokiego pojemnika, w którym dłużej utrzymuje się wilgoć niż w małym. Pozostawiona na mrozie choinka w małej doniczce, niczym nie okryta, szybko by zginęła.

Reklama

Przeczytaj także:

Jak dbać o iglaki

Poznaj ciekawe gatunki świerków