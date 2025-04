Każdy potrzebuje czasem chwili, dzięki której poczuje się zadbany i piękny - rośliny doniczkowe wcale nie są od tego wyjątkiem. Oczywiście należy zajmować się nimi każdego dnia, jednak jeśli raz w miesiącu poświęcisz im nieco więcej czasu, nie tylko nauczysz się, jak mieć lepszą rękę do roślin, ale i sprawisz, że będą czuły się naprawdę doskonale.

Reklama

Wbrew pozorom nie jest to ani trudne, ani czasochłonne. Wystarczy, że wyrobisz sobie rutynę dbania o swoje rośliny. Co dokładnie z nimi robić? Podpowiadamy.

Zacznij od wyczyszczenia doniczek

My nie lubimy żyć w bałaganie - dlaczego miałyby to lubić rośliny? Dokładnie wyczyść podłoże z opadłych listków i oberwij uschnięte liście z gałązek. Jeśli w ostatnich tygodniach nieco przesuszyłaś swoją roślinę i na końcach jej liści znajdują się brązowe plamy, możesz je delikatnie obciąć nożyczkami - nadaj im naturalnego kształtu, by zatrzeć ślady swojej zbrodni.

Umyj też osłonki - zarówno w środku, jak i na zewnątrz. Przy okazji upewnisz się, że roślina nie rozstała przelana i nie zaczęła gnić. Jeśli więc poczujesz nieprzyjemny zapach, od razy sprawdź, w jakim stanie są korzenie.

Dokładnie obejrzyj roślinę - pod każdym kątem

Sprawdzenie korzeni od razu przenosi nas do kolejnego punktu roślinnego spa. Dokładnie obejrzyj liście, łodygi, ziemię oraz korzenie, aby upewnić się, że nie zagościły w nich szkodniki. Jeśli zauważysz niepokojące symptomy, jak na przykład biały osad, larwy lub oznaki choroby grzybowej, nie czekaj! Od razu możesz zaaplikować roślinie oprysk z czosnku, który rozprawi się z wieloma chorobami.

Zafunduj roślinie mycie

Nie tylko doniczka zasługuje na mycie czy odkurzanie - liście rośliny też! Nie ma dla niej nic przyjemniejszego niż dokładne opłukanie pod prysznicem - pamiętaj jednak, by woda miała umiarkowaną temperaturę i niezbyt silny strumień. W przeciwnym razie twoje kwiaty mogą źle znieść taką kąpiel.

Dokładnie podlej i nawieź podłoże

Nie wszystkie rośliny da się umyć - wszystkie jednak wymagają podlewania. Dzień spa dla roślin będzie idealną okazją, by przekonać się, czy wymagania kwiatów pod kątem wody i nawozu nie zmieniły się w stosunku do stanu sprzed kilka miesięcy. Szczególnie teraz, w okresie intensywnego wzrostu rośliny potrzebują w końcu dużo bardziej obfitego nawadniania i nawożenia.

Oczywiście nie musisz kupować gotowych nawozów w sklepie ogrodniczym - możesz je zrobić z większości resztek ze swojej kuchni. Nawóz ze skórki batata, banana lub awokado będzie bardzo wartościowym posiłkiem dla twoich roślin.

Reklama

Czytaj także:

Masz dość zielistek i zamiokulkasów? Poznaj 3 oryginalne rośliny, którymi zajmie się nawet kompletny laik

TikToker pokazał niezawodny sposób na przywrócenie roślin do życia. Użył do tego… własnych włosów

3 sposoby na zapewnienie roślinom wody podczas dłuższej nieobecności w domu. Kwiaty ci za to podziękują