Jest wiele gatunków roślin, które wspaniale się krzewią i aż do jesieni zawiązują bardzo dużo pąków kwiatowych. Do takich należą np. dalie, nagietki, astry, cynie, rudbekie, kosmosy. Co ciekawe, jeśli zetniemy z nich jedną gałązkę z kwiatem, pobudza to je do wytworzenia kolejnej. A zatem nie bójmy się, że robiąc bukiet, ogołocimy rabatę. Będzie jeszcze ładniejsza.



Jak ścinać kwiaty?

Zrywając lub ścinając kwiaty uważaj, aby nie uszkodzić końcówek łodyg. Delikatne i kruche (np. bratki) możesz odłamać palcami, ale sztywniejsze (np. astry, mieczyki) ścinaj ukośnie sekatorem albo ostrym nożem. Powierzchnia cięcia powinna być długa i gładka, wtedy roślina będzie lepiej piła wodę. Sztywne gałązki, np. bzów, można na końcu ponacinać, używając żyletki. Natomiast miękkie, np. żonkili czy hiacyntów, można ponakłuwać szpilką do wys. około 5cm. To także zwiększa powierzchnię, przez którą roślina pobiera wodę.



Kiedy ścinać kwiaty?

Trwałość bukietu zależy od pory dnia, w której kwiaty zostały ścięte, a także od fazy ich rozwoju i pogody, jaka wtedy panowała. Niektórzy twierdzą, że nawet od fazy Księżyca!

Najlepszą porą ścinania kwiatów jest wczesny poranek lub późny wieczór. Są wtedy bardzo jędrne i mają otwarte wiązki przewodzące znajdujące się w łodygach, przez które pobierana jest woda. Floryści odradzają ścinanie kwiatów w deszczową pogodę, ponieważ znacznie zmniejsza to ich trwałość. Natomiast przekonują, że rośliny zerwane w czasie, gdy Księżyca ubywa, czyli w tzw. III i IV kwadrze, będą dłużej świeże niż te zerwane podczas „przybywającego” Księżyca (I i II kwadra).

Za wyjątkiem astra chińskiego, cynii i rudbekii, nie są dobrym materiałem na bukiety kwiaty mocno rozwinięte. Dużo lepiej się sprawdzą takie, które są dopiero w fazie półotwartego pąka lub nawet zamkniętego, ale lekko zabarwionego (piwonie, lilie i liliowce). Rośliny o groniastych kwiatostanach (np. łubin) ścina się, gdy rozwinięte są dolne kwiaty a górne jeszcze w pąkach.



Które gatunki są najtrwalsze?

W bukietach długo wyglądają pięknie: astry, celozje, chryzantemy, gerbery, goździki, lilie, mieczyki, róże, zatrwian, złocienie, rudbekie, piwonie, przymiotno, liatra.

Czy unikać intensywnie pachnących roślin?

Pamiętaj, że w niewielkim pokoju bukiet wydzielający silną woń może wywoływać objawy alergii. Dlatego jeśli decydujesz się na lilie, usuń pylniki, a z nagietków i aksamitek najlepiej zrezygnuj.

Co zrobić, aby bukiet kwiatów długo cieszył oczy?

Gdy własnoręcznie zrobiony bukiet chcesz wręczyć przyjaciółce na imieniny, pamiętaj, aby na czas podróży na imprezę zawinąć końce łodyżek w wilgotną watę i folię. Wtedy nie zwiędnie.

Wtedy nie zwiędnie. Przed włożeniem kompozycji do wazonu usuń liście z dolnej części łodyg, aby nie gniły w wodzie.

aby nie gniły w wodzie. Wazon z kwiatami zawsze ustawiaj w miejscu, gdzie dociera rozproszone światło i z dala od źródła ciepła.

i z dala od źródła ciepła. Co drugi dzień, a w czasie upałów codziennie, zmieniaj kwiatom wodę. Wystarczy, że napełnisz wazon do 1/4 objętości. Zanim wstawisz rośliny do świeżej wody, przytnij ukośnie ostrym nożykiem końcówki o 1–2 cm. Rób to pod wodą, bo wtedy do łodyżek nie wnikają pęcherzyki powietrza utrudniające pobieranie wody

Wystarczy, że napełnisz wazon do 1/4 objętości. Zanim wstawisz rośliny do świeżej wody, Rób to pod wodą, bo wtedy do łodyżek nie wnikają pęcherzyki powietrza utrudniające pobieranie wody Jeśli kranówka zawiera chlor, zostaw ją w dzbanku na kilka godzin, by ta szkodliwa dla roślin substancja odparowała. Dopiero potem włóż do niej bukiet. Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest użycie niegazowanej wody mineralnej.

by ta szkodliwa dla roślin substancja odparowała. Dopiero potem włóż do niej bukiet. Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest Raz dziennie wrzucaj do wazonu małą kostkę lodu, aby w ten sposób nieco obniżyć temperaturę wody.

Porady dla domowej florystki

Wazon

Floryści twierdzą, że jego wysokość powinna stanowić ok. 60 procent długości bukietu. Najbardziej funkcjonalne są wazony ze szkła, które jest łatwe do czyszczenia i nie wchodzi w żadne reakcje chemiczne z odżywką dodaną do wody.



Wzmocnij kwiaty

Możesz wrzucić do wazonu odżywkę kupioną w kwiaciarni (20 gr). Wtedy wystarczy wymieniać wodę 2 razy w tygodniu, ponieważ rozwój bakterii zostanie przyhamowany. Jeśli nie masz odżywki, włóż do wody 1/2 tabletki aspiryny lub szczyptę kwasku cytrynowego.



Miejsce

Unikaj stawiania bukietów w miejscach narażonych na przeciągi, bezpośrednie działanie promieni słonecznych, upał, a także tam, gdzie jest dużo dymu papierosowego. Kwiaty nie lubią też towarzystwa dojrzewających owoców, które wydzielają etylen przyspieszający przekwitanie.