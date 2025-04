O przykry zapach ze zlewu w kuchni nietrudno, znacznie trudniej się go jednak pozbyć - szczególnie, gdy źródło smrodu jest początkowo trudne do zlokalizowania. W końcu najpierw sprawdzamy śmieci, potem zakamarki szafki pod zlewem...

Jak pozbyć się przykrego zapachu z kuchennego zlewu?

Gdy już zlokalizujesz źródło fetoru i upewnisz się, że jest do właśnie odpływ, warto zastanowić się, czemu tak się dzieje, by zapobiec jego powstawaniu w przyszłości. Czemu zawdzięczamy wizytę tego niechcianego gościa, który potrafi skutecznie zniechęcić do gotowania i obrzydzić każdy posiłek? Brzydki zapach wydzielają resztki jedzenia, które osadzają się w rurach i gniją.

Nawet, jeśli naczynia myjemy w zmywarce, nie sposób zapobiec przedostawania się resztek jedzenia do rur. Jak zatem się ich pozbyć? Najpopularniejszym sposobem jest użycie kreta, jednak ze względu na materiały, z których wykonane są zlew i rury nie zawsze jest to możliwe. Warto więc postawić na domowe sposoby - tanie, skuteczne, a przy okazji o wiele bardziej ekologiczne.

Problem brzydkiego zapachu ze zlewu rozwiążesz za pomocą niezastąpionej sody oczyszczonej. Wsyp do odpływu pół szklanki sody oczyszczonej i zalej taką samą ilością wody, a następnie błyskawicznie go zakryj. Usłyszysz charakterystyczne syczenie i bulgotanie. Pamiętaj, by pod żadnym pozorem nie pochylać się nad zlewem, gdzie zachodzi reakcja chemiczna. Opary, które się z niego wydostają, mogą podrażnić, a nawet poparzyć oczy i drogi oddechowe.

