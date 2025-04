Bratki to kwiaty kwitnące wiosną, które wcale nie są tak nietrwałe, jak się powszechnie uważa. Owszem, gdy postawisz bratki w mieszkaniu, w charakterze stroika, dosyć szybko zwiędną. Ale tylko dlatego, że będzie im za ciepło.

Reklama

Spis treści:

Bratki czyli fiołki ogrodowe, jak wskazuje nazwa, są ogrodowymi, sezonowymi kwiatkami wiosennymi. Najlepiej czują się zatem w ogrodzie lub w balkonowych skrzynkach. Wówczas bratki w doniczce kwitną długo i obficie.

Marcowe i kwietniowe chłody, a nawet niewielkie przymrozki, nie tylko im nie szkodzą, ale wręcz sprzyjają. Posadzone na zewnątrz bratki nie będą wymagały od ciebie wielkiej troski. Wystarczy, jeśli nie zapomnisz o podlewaniu.

Bratki doskonale wyglądają w kompozycjach ustawionych na zewnątrz, dlatego możesz wykorzystać je np. na dekoracje wielkanocne przed domem. Termin ich kwitnienia idealnie pokrywa się ze świętami. Te piękne kwiaty na Wielkanoc, będą prezentować się dobrze w towarzystwie wyższych roślin.

Jeśli chcesz przygotować kwiatowe dekoracje na Wielkanoc w domu, czyli ustawić bratki w mieszkaniu, możesz to zrobić, ale dekoracja nie będzie zbyt trwała. Stawiając bratki w mieszkaniu zadbaj o to, by nie miały za ciepło, a ziemia w doniczce była stale wilgotna.

fot. Bratki w doniczce / Adobe Stock

Bratek przyszedł na świat w dziewiętnastym wieku, jako produkt krzyżowania dzikich gatunków fiołków: żółtego, trójbarwnego i ałtajskiego. Obecnie gatunek ten obejmuje niezliczoną ilość odmian, a także grup i serii. Hodowcy wciąż je udoskonalają, by obficiej i dłużej kwitły.

Największymi kwiatami wyróżniają się serie Colossus i Giant. Ich średnica dochodzi do 10–13 cm. Mają one wzniesiony pokrój i wysokość 15–25 cm.

Podobną wysokość osiąga bardzo wiele odmian, np. z serii Delta, Cats, Carneval, z "buźkami" o średnicy zwykle 5–8 cm.

Wyjątkowo wdzięcznie wyglądają bratki miniaturowe, coraz bardziej modne i chętnie sadzone, zwłaszcza na balkonach. Niektóre tworzą niskie kępki, inne dorastają do kilkudziesięciu centymetrów i w wiszących pojemnikach tworzą kule imponującej wielkości. Ich główki osiągają najwyżej 1,5 cm średnicy, ale jest ich mnóstwo i przyjemnie pachną.

Kolory bratków

Jak dotąd, nie udało się wyhodować chyba tylko bratka z zielonymi kwiatami. Wszystkie pozostałe kolory, łącznie z niemal czarnym fioletem, występują albo pojedynczo, albo w połączeniach. Kwiaty wielobarwne mają często tzw. buźkę, oczko, plamkę lub flagę.

Ciekawą ozdobą są czarne żyłki na płatkach, które wyglądają jak wąsy albo zalotne rzęsy. Płatki niektórych odmian są cieniowane, a innych mają fryzowane brzegi. Dowiedz się więcej o odmianach bratków z naszej galerii zdjęć.

Do niedawna ogrodnicy oferowali je głównie wiosną. Tamte odmiany zawiązywały tylko kilka kwiatów, które z nastaniem upałów marniały. Obecnie bez trudu dostaniesz takie, które kwitną obficiej i dłużej. Do takich należą drobne z serii Endurio i Friolina oraz duże – Delta.

Co ważne, bratki można także kupować we wrześniu i cieszyć się nimi prawie do zimy. Odmiany te przetrwają pod przykryciem, a z nadejściem pierwszych dni z temperaturą kilku stopni powyżej zera, od nowa zawiążą pąki.

Poszczególne odmiany mają różną odporność na mróz. Chłód ani przymrozki do –5°C nie przeszkadzają większości z nich. Do wrażliwców należą te o największych kwiatach. Gdy rosną na rabacie, śnieg jest dla nich dobrym zabezpieczeniem, ale jeśli zima jest bezśnieżna, a temperatura spada znacznie poniżej zera, rośliny warto okryć.

Okrycie zdejmij, kiedy zrobi się cieplej. Jeśli słońce przygrzewa, a ziemia pozostaje zamarznięta, trzeba ją polewać, inaczej rośliny wyschną, gdyż korzenie nie będą w stanie pobrać wody. Bratkom zimującym na balkonie grozi przemarznięcie korzeni, dlatego skrzynkę lepiej wstawić do większego pojemnika wypełnionego materiałem izolacyjnym, np. liśćmi.

Najłatwiej kupić gotową rozsadę, która szybko się przyjmuje. Jeśli jednak chcesz mieć dużo bratków, kup nasiona i wysiej je w czerwcu na dobrze przekopaną rabatę, rozsadnik albo do skrzynek.

Gdy siewki podrosną, pikuj je co 8–10 cm lub do małych doniczek, a we wrześniu przesadzaj na miejsce stałe.

Artykuł pierwotnie został opublikowany 29.03.2013.

Reklama

Czytaj więcej o kwiatach:

Jak dbać o hiacynty w doniczce?

Kiedy wykopać tulipany po przekwitnięciu?

Stokrotki w doniczce - jak wyhodować je z nasion?