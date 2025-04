1. Zaczynasz w nieodpowiednim czasie

To jeden z najpopularniejszych błędów. Źle wybrany moment może skutecznie zepsuć nasze plany. Najczęstszy błąd to odkładanie sprzątania na dosłownie ostatni moment przed Wielkanocą, a więc wtedy, kiedy masz jeszcze mnóstwo zadań (chociażby kulinarnych). W konsekwencji nie jesteś w stanie ani uporządkować domu, ani upiec ciast, ani tym bardziej odpocząć. Efekt? Niepotrzebny stres i niechęć do świętowania.

Są też osoby, które przedświąteczne porządki zaczynają stanowczo zbyt wcześnie. W konsekwencji ich dom najczęściej do Wielkanocy zdąży się znowu zabrudzić.

Jak wyeliminować te błędy? Złotym środkiem jest wycelowanie w najbardziej bezpieczny i optymalny czas. Sprzątanie oczywiście warto zacząć wcześniej, żeby potem nie czuć presji czasu. Kiedy dokładnie? To zależy od wielkości twojego domu oraz tego, jak dokładnych porządków potrzebujesz. Naszym zdaniem ostatni tydzień przed Niedzielą Wielkanocną to dobry pomysł.

2. Nie rozplanowałaś wszystkich zadań

A przecież dobry plan to podstawa. Sprzątanie wymaga logistyki. Zaplanuj sobie harmonogram zadań na cały tydzień. Na każdy dzień ustal kilka prostych zadań. Mycie okien, wycieranie kurzu, układanie w szafie, sprzątanie łazienki, porządki w kuchni – stwórz listę i odhaczaj wykonane czynności. Możesz też swój grafik podzielić na konkretne domowe pomieszczenia. Tym samym unikniesz chaotycznego działania.

Dobra strategia zakłada też delegowanie zadań. Bo przecież nie musisz robić wszystkiego sama. Część czynności przekaż partnerowi lub starszym dzieciom. Takie rodzinne porządki to doskonała zabawa, a także nauka na przyszłość.

fot. Adobe Stock

3. Za bardzo skupiasz się na detalach

Przecierasz wszystkie dekoracje, zaczynasz przegląd ubrań, wyjmujesz buty i zastanawiasz się, czy z którymiś nie powinnaś się pożegnać, na nowo organizujesz garderobę dziecka, układasz przyprawy, zmieniasz układ talerzy, szklanek i dodatków. Ostatecznie nie masz czasu na nic, w domu panuje jeszcze większy bałagan, a ty czujesz, że nie wyrobisz się nie tylko do Wielkanocy, ale pewnie i do Bożego Narodzenia.

Dokładne porządki lepiej zostawić na mniej newralgiczny czas. Zamiast skupiać na detalach, dokładnie określ podstawową listę czynności, które powinnaś wykonać. Mycie okien, wycieranie kurzu, sprzątniecie łazienki, odkurzanie, mopowanie – to zdecydowanie najpowszechniejsze zadania.

4. Brakuje ci odpowiednich produktów

Jak ograniczyć stres, podczas wielkanocnych przygotowań? Jednym z rozwiązań jest wybór odpowiednich produktów, które ułatwią sprzątanie i gotowanie. Z pomocą przychodzi marka Foxy - lider w kategorii ręczników papierowych. Foxy Tornado to prawdziwy game changer. Czym się wyróżnia?

fot. Mat. prasowe

Jego najważniejszą zaletą jest ultra chłonność. Wszystko dzięki spiralnym tłoczenim, które zatrzymują kurz i wodę skuteczniej niż gładka ściereczka. Efekt? Sprzątanie staje się prostsze i szybsze, a przecież podczas wielkanocnej krzątaniny każda minuta jest na wagę złota.

W tym roku tradycyjnie malujecie pisanki? Obawiasz się, że barwnik będzie dosłownie wszędzie i oczami wyobraźni widzisz już, jak mozolnie próbujesz usunąć go ze stołu? Na szczęście nie z Foxy Tornado. Ten ręcznik to sprzymierzeniec malowania jajek – zarówno w kwestii szybkiego wyczyszczenia stołu, jak i np. odsączania i czyszczenia pędzelka.

A co ze świątecznym myciem okien, luster lub szkła? Z Foxy Tornado to prostsze, niż myślisz. Ręcznik nie pozostawia śladów i jest bardzo wydajny. Jego waga to 1 kilogram, dzięki czemu zastępuje on 7 rolek standardowego produktu.

Przyda się też podczas świątecznego kucharzenia. Foxy Tornado jest bezpieczny w kontakcie z żywnością (co gwarantują rygorystyczne testy przeprowadzane w wykwalifikowanych laboratoriach) oraz może być używany w mikrofalówce. Z łatwością wesprze cię w wycieraniu umytych produktów, odsączaniu tłuszczu ze smażonych potraw, szybkim przecieraniu narzędzi kuchennych czy pozbyciu się nadmiaru wody z ugotowanych wielkanocnych jajek.

Foxy Tornado jest również odpowiedzialnym wyborem – podobnie jak wszystkie inne ręczniki i papiery marki Foxy, został on wyprodukowany wyłącznie przy użyciu energii elektrycznej, pochodzącej z odnawialnych źródeł, a jego opakowanie jest wytworzone z plastiku pochodzącego w 50% z recyklingu.

To tylko niektóre z zastosowań ręcznika Foxy Tornado. Z pewnością znajdziesz dla niego jeszcze inne zadania, które sprawią, że tegoroczne przygotowania do świąt będą komfortowe.

Foxy Tornado - uniwersalna trzywarstwowa rolka

● Bardzo wytrzymały, nie pozostawia śladów.

● 350 listków, bardzo długi.

● Super chłonne spiralne tłoczenie.

● Gwarancja bezpieczeństwa podczas kontaktu z żywnością.

● Może być używany w kuchence mikrofalowej.

● Certyfikat FSC®.

fot. Adobe Stock

5. Sprzątanie przesłania ci magię Wielkanocy

Gdy wszyscy odpoczywają, zdobiąc pisanki, zajadając się sałatka jarzynową i sernikiem, ty biegasz z jednego pomieszczenia do drugiego, zmywasz, ciągle coś przecierasz i pucujesz w akompaniamencie gotowania i pieczenia. Ostatecznie w Niedzielę Wielkanocną jesteś zmęczona. I chociaż dom lśni czystością, to ty nie czujesz żadnej magii, za to najchętniej poszłabyś spać.

Naszym zdaniem nie na tym polega celebracja świąt. Przygotowanie domu i potraw to ważne zadania, które chociaż urastają do rangi tradycji, to jednak nigdy nie powinny przysłonić tego, co najważniejsze – relacji z najbliższymi, celebracji świąt i dbania o samą siebie.

Niech nadchodząca Wielkanoc będzie spokojna. Bez pośpiechu, za to z mnóstwem pięknych momentów w gronie rodziny i przyjaciół. Aby mieć więcej czasu na odpoczynek, pomyśl o kreatywnych rozwiązaniach, które ułatwią ci gotowane i sprzątanie. Ręczniki papierowe Foxy z pewnością pomogą.

