Blaty kuchenne laminowane to przede wszystkim bogactwo wzorów. Nie mamy tylu możliwości, decydując się na blat granitowy, drewniany czy z konglomeratu. Nazwa laminowane oznacza, że płytę wiórową, z jakiej je zrobiono, pokrywa warstwa laminatu. Są odporne na wilgoć i na plamy, jeśli nie zniszczymy laminatu. Trzeba je chronić przed zarysowaniem i bardzo gorącymi naczyniami.

Reklama

Ekskluzywne blaty kuchenne granitowe – wybierz z rozwagą!

Blaty kuchenne laminowane – wymiary

Te blaty różnią się głębokością, grubością i długością. Można kupić cały blat lub na wymiar.

Głębokość. Większość ma głębokość 60 cm, bo takie blaty najczęściej się montuje w kuchniach. Ale bywają też o głębokości 70 cm. Jeśli ktoś potrzebuje płytszego blatu, po prostu się go przycina.

Większość ma głębokość 60 cm, bo takie blaty najczęściej się montuje w kuchniach. Ale bywają też o głębokości 70 cm. Jeśli ktoś potrzebuje płytszego blatu, po prostu się go przycina. Grubość. Oferowane są blaty kuchenne laminowane grubości 28 mm, 38 mm i, najrzadziej, 50 mm. Najczęściej wybieraną obecnie grubością jest 38 mm.

Oferowane są blaty kuchenne laminowane grubości 28 mm, 38 mm i, najrzadziej, 50 mm. Najczęściej wybieraną obecnie grubością jest 38 mm. Długość. Możliwości jest kilka: 2 m, 3 m, 3,6 m, ok. 4 m. Kupując blat laminowany w supermarkecie najlepiej kupić docięty na wymiar.

Jak odnowić blat kuchenny

Wzory blatów

Nowoczesne laminaty mogą imitować niemal wszystko - różne rodzaje drewna, różne szlachetne kamienie, beton. Mogą też być gładkie i we wzory. Ich powierzchnia może być błyszcząca, satynowa, półmatowa lub matowa. Warto również zwrócić uwagę na wykończenie krawędzi blatów kuchennych laminowanych, bo to także ma pewien wpływ na wygląd kuchni. Krawędzie mogą być półokrągłe lub proste.

Planujesz remont domu? Najlepsze promocje znajdziesz na stronie Leroy Merlin kody rabatowe

Ceny blatów laminowanych

Różnice w cenach są spore. Najtańsze blaty laminowane oferowane są w cenie 65 – 80 zł/mb. Najdroższe kosztują 120 -160 zł/mb. Warto wiedzieć, że jeśli ktoś potrzebuje krótki kawałek blatu, np. na parapet, na blat pojedynczej szafki, lub na stół, to w supermarkecie budowlanym można kupić za grosze. Zwykle są tam końcówki blatów lub ich ścinki.

Blaty kuchenne laminowane najtańsze na rynku

Ważne przy zakupie

Gdy zamawiasz całe wyposażenie kuchni w studiu kuchennym lub u stolarza, wybierasz w zasadzie tylko rodzaj blatu laminowanego. Nie martwisz się o jego montaż, wszystko robi fachowa ekipa. Ty tylko sprawdzasz, czy został dobrze zabezpieczony przed wilgocią przy zlewie, jak wykończono krawędź przylegającą do ściany itp.

Jednak jeśli kupujesz blat do samodzielnego montażu na szafkach, powinnaś pójść do sklepu z projektem kuchni. Wprawdzie można kupić blat odpowiedniej długości i zlecić fachowcowi, by wyciął dziurę na zlewozmywak, obrobił go przy kuchence, ale nie każdy ma odpowiednie narzędzia. Dlatego dobrze, jeśli wg dołączonego schematu, blat zostanie odpowiednio przycięty w sklepie. Zorientuj się także, czy blat zmieści się w twoim samochodzie czy trzeba zamawiać transport. To są dodatkowe koszty.

Profesjonalny montaż

Blaty kuchenne laminowane muszą mieć dobrze zabezpieczone silikonem miejsca łączenia ze sprzętami i ścianą. Także odcinki blatu trzeba tak połączyć, aby nie podciekała woda. To podstawa ich trwałości. Inaczej wypaczą się pod wpływem wilgoci. Już w czasie zakupu blatu warto wiedzieć, jakie łączenia i listwy wykończeniowe będą ci potrzebne.

Właściwa pielęgnacja

Mycie. Czyść blat laminowany miękką ściereczką i łagodnym płynem domycia, najlepiej tym do naczyń kuchennych. Nie stosuj agresywnych mleczek, bo porysują laminat.

Czyść blat laminowany miękką ściereczką i łagodnym płynem domycia, najlepiej tym do naczyń kuchennych. Nie stosuj agresywnych mleczek, bo porysują laminat. Ochrona przed gorącem. Nie stawiaj garnków zdjętych bezpośrednio z ognia na takim blacie.

Nie stawiaj garnków zdjętych bezpośrednio z ognia na takim blacie. Ochrona przed zarysowaniem i pęknięciem. Nie krój niczego bezpośrednio na blacie, ani nie ubijaj bezpośrednio na nim kotletów. Zawsze rób to na solidnej desce kuchennej.

Nie krój niczego bezpośrednio na blacie, ani nie ubijaj bezpośrednio na nim kotletów. Zawsze rób to na solidnej desce kuchennej. Ochrona przed wilgocią. Jeśli tylko zauważysz,że część silikonu zastosowana przy montażu blatu odpadła, uzupełnij go.

Reklama

Polecamy także:

26 trików ułatwiających sprzątanie

Jak utrzymać porządek w kuchni

Sprawdzone porady: jak wywabić tłuste plamy