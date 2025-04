Przeglądając oferty różnych firm produkujących blaty, warto obejrzeć blaty kuchenne Kronopol. Gdy wpiszesz w wyszukiwarkę internetową to hasło, wyświetla się strona swisskrono.pl i tam trzeba szukać zdjęć i informacji. Nie jest to pomyłka. Zakład produkcyjny należy bowiem do Swiss Krono Group. Od niedawna markę Kronopol zastąpiono zresztą marką swiss krono. Jednak nie wszyscy handlowcy i klienci przyzwyczaili się do nowej nazwy, stąd wciąż używa się nazwy blaty Kronopol, choć pewnie niedługo wyjdzie ona z obiegu. Oferta zawiera tylko blaty laminowane. Za to solidne, z dobrej jakości laminatem. Ostatnio także antybakteryjnym.

Blaty kuchenne Kronopol – antybakteryjne

Właściwości antybakteryjne ma część blatów z najnowszej oferty. Oznaczone są one niebieską ikonką informującą o antybakteryjnej technologii. Nietypowe właściwości to efekt zastosowania laminatu HPL z powłoką antybakteryjną. Potwierdza to certyfikat. Laminat zawiera jony srebra, które nie są szkodliwe dla nas, a niszczą bakterie, pochodzące z zanieczyszczonych warzyw, mięsa itp. Producent zapewnia, że właściwości antybakteryjne blatów kuchennych Kronopol są zachowane przez cały okres ich użytkowania. Ponadto, z czasem nie ulega modyfikacji, dlatego daje ochronę antybakteryjną przez cały czas życia produktu.

Jak odnowić blat kuchenny

Dla kogo taki higieniczny blat

Blaty kuchenne Kronopol antybakteryjne warto polecić zwłaszcza do szpitali, kuchni w szkołach, przedszkolach, żłobkach, hotelach, biurach. Wszędzie tam, gdzie z blatu korzysta dużo osób i niebezpieczeństwo namnożenia się bakterii wzrasta. Ale warto wyposażyć w taki blat również domową kuchnię, a nawet łazienkę. Szczególnie, gdy w domu są osoby chore, z obniżoną odpornością lub małe dzieci.

Potwierdzona skuteczność antybakteryjna

Zastosowaną w blatach kuchennych Kronopol powłokę antybakteryjną

testowano na 7 groźnych dla zdrowia ludzi bakteriach. Stwierdzono, że 99% bakterii ginie w ciągu 24 godzin. A oto drobnoustroje, które giną na skutek zetknięcia się z jonami srebra w blacie.

Escherichia coli ATCC 8739

Enterococcus hirae ATCC 8043

Listeria monocytogenes ATCC 15313

Staphylococcus aureus (MRSA) ATCC 33592

Staphylococcus aureus ATCC 6538

Salmonella enteritidis ATCC 13076

Mycobacterium smegmatis ATCC 19420

Inne właściwości blatów Kronopol

Można na nich stawiać naczynia z gorącymi płynami. Nie może to być jednak czajnik lub garnek z grubym dnem chłonący ciepło, przed chwilą zdjęty z kuchenki. Pod te naczynia potrzebne są podkładki.

Do mycia wszystkich blatów kuchennych Kronopol najlepiej stosować płyny do naczyń i miękkie zmywaki. Unikaj stosowania mleczek i proszków, aby nie porysować laminatu.

Są odporne na wszelkie plamy dopóty, dopóki nie zostaną porysowane.

Są odporne na zarysowania, wgniecenia i ścieranie, podczas normalnego, rozsądnego użytkowania.

Ceny blatów antybakteryjnych

Chociaż te blaty kuchenne mają trwały, solidny laminat i antybakteryjność jest ich dodatkowym atutem, to ceną nie odbiegają zbytnio o tradycyjnych blatów laminowanych. Koszt 1mb wynosi zwykle nie więcej niż 75 – 90 zł.

