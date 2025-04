Blaty kuchenne IKEA to produkty zarówno z niższej półki cenowej jak i ekskluzywne. Pierwsza grupa, to przede wszystkim blaty laminowane. Ale dość przystępne cenowo są także elegancko wyglądające blaty z płyty wiórowej z naklejoną warstwą drewna zamiast laminatu. Tym, którzy są gotowi zapłacić za blat większe pieniądze, IKEA oferuje modele z litego drewna i z kwarcu. Na zamówienie można kupić blat z akrylu. Wszystkie są dostępne w kilku wymiarach.

Blaty kuchenne IKEA laminowane

Ta grupa blatów jest najtańsza. Mimo atrakcyjnej ceny są one stosunkowo trwałe, a urodą nie ustępują droższym. Do wyboru jest wiele wariantów kolorystycznych i stylistycznych. Można zamówić blat na wymiar, nawet z powycinanymi już otworami na zlew i kuchenkę. Ceny blatów długości 186 cm zaczynają się od 110 zł. Poza typowymi grubościami blatów kuchennych (2,8 cm, 3,8cm) IKEA oferuje także lekkie blaty 1,8 cm i bardzo solidne grubości nawet 7,7 cm. Cena zależy od grubości, pozostałych wymiarów i od okleiny.

Jak odnowić blaty kuchenne

Wykonane z drewna

To oferta dla miłośników naturalnych materiałów. Blaty kuchenne IKEA drewniane pasują do kuchni niemal w każdym stylu, a szczególnie w stylu rustykalnym, skandynawskim, klasycznym. Są produkowane z różnych gatunków drewna, mają naturalną barwę - jasną lub ciemną, urzekają oryginalnym układem słojów. Są zawsze ciepłe w dotyku, zabezpieczone przed plamami i wilgocią. Gdy się podniszczą, można je wyszlifować i zabezpieczyć olejem lub polakierować. Cena blatów z litego drewna zależą od gatunku i wymiarów. Zaczynają się od 299 zł (z brzozy). Blaty z wierzchnią warstwą drewna i spodem z płyty wiórowej są tańsze. Piękny blat wykonany tą technologią, wykończony drewnem orzecha (długość186 cm, grubość 3,8 cm) kosztuje 399 zł.

Blaty kwarcowe

Ponieważ kwarc jest jednym z najtwardszych minerałów, to takie blaty są praktycznie niezniszczalne. Odporne na zadrapania, plamy i wysoką temperaturę. Ich powierzchnia jest gładka, bez porów. Wykonane są z płyty wiórowej i kompozytu kwarcowego (wierzchnia warstwa). Wszystkie kwarcowe blaty kuchenne IKEA można zamówić z obrzeżem z kwarcu w tym samym kolorze lub z obrzeżem aluminiowym. Ich kolorystyka to biele, odcienie kremowego i czerni. Cena ok. 1000 zł/metr

Z akrylu

Ich powierzchnia jest idealnie gładka, bez porów, odporna na wilgoć i zabrudzenia. Jeśli taki blat zostanie lekko uszkodzony, można naprawić. Blat kuchenny z akrylu można w IKEA zamówić na wymiar. Można też zamówić odlanie razem z blatem w jednym kawałku, zlewu akrylowego. To efektowne i bardzo praktyczne rozwiązanie.

Zobacz kilka propozycji blatów kuchennych IKEA w naszej galerii.

