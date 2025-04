Jeśli szukasz bardzo trwałego blatu, naturalnie pięknego, wybieraj spośród blatów kuchennych granitowych. Każdy z nich będzie elegancki i ekskluzywny. Pasują do wnętrz nowoczesnych, wręcz awangardowych i do tradycyjnych kuchni. Są prawie niezniszczalne. Ich jedyną wadą jest wysoka cena. Można je kupić w studiach mebli kuchennych, ale największy wybór mają firmy kamieniarskie.

Kto może sobie pozwolić na wycieczkę do Strzegomia (koło Wałbrzycha), ten w hurtowniach w tym mieście może wybierać blat kuchenny spośród niemal wszystkich granitów świata.

Granitowe blaty wyglądają elegancko, są trwałe i odporne na działanie wielu czynników zewnętrznych. Jednocześnie są też dużą inwestycją - ich cena może wynosić nawet kilkanaście tysięcy złotych. Blaty kuchenne granitowe są bardzo ciężkie. Waga jednego metra kwadratowego takiego kamienia może wynosić nawet 80 kg albo i więcej. Na ogół robi się blaty granitowe o grubości ok. 3 cm, bo cieńsze wymagałyby dodatkowego podparcia. Czasem bywają grubsze.

Korpusy szafek, które muszą dźwigać taki blat, muszą być solidne. Wykonane jeśli nie z drewna, to przynajmniej z grubej płyty. Nie warto dokupować i kłaść blatu granitowego na stare szafki, które za 2 – 3 lata trzeba będzie wymienić. Szkoda pracy i dźwigania.

fot. Blaty kuchenne granitowe/Adobe Stock, Iriana Shiyan

Przeciętna cena blatu kuchennego granitowego to od 600 do 2000 zł za metr kwadratowy. Tak więc jeśli chcesz wyposażyć w taki blat niewielką kuchnię, musisz liczyć się z kosztem ok.1500 zł. W przypadku większej kuchni koszt przekroczy 2000 zł. Mniej atrakcyjne granity czasem bywają nieco tańsze. Można też zdecydować się na laminat, który imituje granit. To najtańsza opcja, jednak z samym kamieniem nie ma nic wspólnego.

Granit ma bardzo wiele kolorów – począwszy od głębokiej czerni, przez szarości, delikatne ciepłe beże, łososiowy róż, aż po wyblakłe zielenie i mocny błękit. Tak więc granitowy blat może być neutralny, w stonowanej kolorystyce lub wielobarwny. Może być polerowany lub matowy.

Najważniejsze zalety blatów granitowych to:

Niemal najtrwalszy ze wszystkich rodzajów blatów.

Odporny na plamy i zarysowania.

Można na nim stawiać gorące naczynia, bez obawy o uszkodzenie powierzchni.

Na blacie granitowym można nawet sporadycznie kroić nożem produkty i rozbijać tłuczkiem mięso. Choć na co dzień, lepiej używać desek do krojenia.

Nie szkodzą mu kwasy używane w kuchni – ocet czy sok z cytryny. Nie powodują matowienia blatu.

Drobne rysy można wypolerować.

Przy zakupie musisz podjąć decyzję czy chcesz mieć blat kuchenny granitowy polerowany czy nie. Obejrzyj dobrze również krawędzie. Niektóre firmy obrabiają je ręcznie. Wtedy nie są one równe, lecz lekko pofalowane. Natomiast jeśli firma stosuje maszyny sterowane numerycznie, wtedy powierzchnia jest idealnie gładka.

fot. Blaty kuchenne granitowe: zalety/Adobe Stock, Who is Danny

Blaty kuchenne granitowe zwykle zbierają bardzo dobre opinie. Użytkownicy cenią je za trwałość, solidne wykonanie oraz dużą odporność na zarysowania czy uszkodzenia. Blaty granitowe są także uważane za odporne na temperatury dochodzące do 1000 stopni, dlatego bez obaw można na nim stawiać gorące naczynia - to często chwalona cecha wśród użytkowników.

Oto wypowiedzi kilku użytkowników blatów kuchennych granitowych lub innych granitowych powierzchni. Nie musisz się nimi sugerować, ale warto je poznać:

Mam blat kuchenny z czarnego granitu, polerowany. Piękny, ale widać na nim plamki po wodzie. Gdybym kupowała jeszcze raz, wybrałabym wersję matową.

Blat kuchenny granitowy mnie nie przekonuje. Mam granit przy kominku i wiem, że zawsze jest zimny. Nie chciałabym w kuchni zimnego blatu. Zwłaszcza, gdyby miał służyć za stół.

Dla mnie taki blat jest rewelacyjny. Wycieram gąbką, nie ma żadnych plam ani kropek.

Ponieważ jestem zwolennikiem natury, wolę blat granitowy niż podobnie wyglądający, ale z konglomeratu kwarcytowego. Mimo że konglomerat rzeczywiście jest trochę cieplejszy w dotyku.

fot. Blaty kuchenne granitowe: opinie/Adobe Stock, Iriana Shiyan

