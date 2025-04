Dom to nie tylko bezpieczna przystań – to także mnóstwo bakterii, które – jeśli nie są likwidowane na bieżąco – mają bardzo szkodliwy wpływ na zdrowie. Regularne sprzątanie to podstawa, z czym zgodzi się każdy. Na sklepowych półkach pojawia się coraz więcej nowości w segmencie chemii domowej. Producenci obiecują spektakularne efekty po użyciu preparatów. Zapewne w istocie tak właśnie jest, jednak czy zastanawiałaś się kiedyś nad tym, jak szkodliwy wpływ na zdrowie twoje i domowników ma cała armia środków chemicznych zamkniętych w buteleczkach? Jak sprzątać skutecznie, a jednocześnie nie przynosząc tym więcej szkody, niż pożytku?

Ekologiczne podejście do sprzątania – jesteśmy na TAK!

Ekologiczny styl życia znajduje coraz więcej zwolenników. Dotyczy to nie tylko sposobu odżywiania się i pielęgnacji ciała, ale także dbania o dom. Ekologiczne środki czystości zdobywają coraz więcej fanów. Nic dziwnego: wykazują doskonałą skuteczność, a przy tym są zupełnie bezpieczne dla zdrowia i środowiska. Nie znajdziesz w nich bowiem żadnych środków chemicznych, agresywnie działających substancji czy konserwantów. Jak połączyć przyjemne z pożytecznym, czyli skutecznie posprzątać dom i cieszyć się zdrowiem?

DuoLife PIURIF – nasz hit w walce z codziennym brudem!

Wanna, umywalka, brodzik, zlew czy toaleta – to prawdziwy raj dla bakterii. W wilgotnych warunkach rozwijają się wręcz błyskawicznie. Systematyczne porządki w łazience są więc koniecznością. Odstaw w kąt środki, których używałaś do tej pory: działające szkodliwie na środowisko wodne, zabijające organizmy w niej żyjące, wywołujące podrażnienia, a nawet poparzenia w kontakcie ze skórą czy błonami śluzowymi! Ekologiczna linia środków czyszczących PIURIF to bezpieczna odpowiedź na potrzeby nowoczesnego domu: doskonale radzą sobie z nawet najbardziej uporczywym brudem, niszcząc bakterie, ale są przy tym w 100 % bezpieczne dla ciebie i środowiska. W ich składzie nie znajdziesz żadnych konserwantów, składników petrochemicznych, ani drażniących substancji zapachowych!

Higienicznie czysty dom – 4 formuły PIURIF

Uniwersalna Niebieska, Intensywna Różowa, Praktyczna Zielona, Przenikliwa Szara – to cztery unikalne formuły: bohaterki czystego i bezpiecznego domu.

Niebieska Formuła A to środek do czyszczenia każdego rodzaju powierzchni: podłóg, muszli klozetowych, pisuarów, zlewozmywaków, armatury czy szyb. Niezależnie od tego, co nią czyścisz, na żadnej powierzchni nie zostawia uciążliwych smug. Preparat niweluje przykre zapachy, zmniejszając także czynnik poślizgu na powierzchni posadzki. Neutralne PH zapewnia bezpieczeństwo stosowania nawet na najdelikatniejszych powierzchniach. Skuteczność przy pełnym bezpieczeństwie gwarantuje technologia MicroAdvanced – wyselekcjonowane bogactwo naturalnych bakterii czyszczących. Regularne używanie sprzyja tworzeniu organicznej warstwy ochronnej przed zarazkami w domu!

Różowa Formuła B to bezwzględny pogromca nawet najbardziej opornych zabrudzeń. Doskonale czyści zlewy, wanny, baterie ze stali nierdzewnej, odpływy, toalety, prysznice, kafelki, ceramiczne podłogi, a także blaty kuchenne i szklane powierzchnie. Bez problemu i szorowania pozbędziesz się osadów z mydła i kamienia, bez ryzyka porysowania powierzchni. Dzięki Formule B twoja kuchnia i łazienka będą lśnić nieskazitelną czystością!

Zielona Formuła C to ekologiczny przyjaciel twojej kuchni. Dzięki całkowicie bezpiecznemu składowi, kontakt żywności z czyszczoną powierzchnią nie przynosi żadnego ryzyka dla zdrowia. Formuła C błyskawicznie usuwa codzienne zanieczyszczenia, jednocześnie zabezpieczając powierzchnie stykające się z jedzeniem, przed działaniem bakterii i zarazków. Wszystko to dzięki pożytecznym bakteriom, które dosłownie pochłaniają wszelkie zarazki.

Szara Formuła D to sposób na ekologiczne pranie. Zapewnia czystość i świeżość tkanin, wykładzin i materiałów, nie niosąc ryzyka alergii, jak bywa to często w przypadku popularnych środków piorących. Skuteczność i bezpieczeństwo działania zapewniają aktywne enzymy rozbijające zabrudzenia, które produkowane są przez aktywne bakterie. Formuła dba o czystość, świeżość i żywe kolory, a także miękkość włókien.

DuoLife PIURIF to nie tylko ekologiczne środki – to przede wszystkim filozofia przyjemnego i bezpiecznego sprzątania!

